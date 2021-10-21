Услышать иной мир. Марсоход Perseverance записал звуки Марса (видео)

Марсоход NASA Perseverance передал ученым разные звуки, включая порывы ветра, шорох камней под колесами ровера и жужжание двигателей.

Большинство людей уже видели изображения поверхности Марса, но задумывался ли кто-нибудь о том, как Красная планета звучит? Теперь это можно выяснить благодаря паре сверхчувствительных микрофонов, установленных на марсоходе NASA Perseverance, пишет Ctv News.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Perseverance является первым марсоходом, который записал звуки Марса с помощью специальных микрофонов. Полученные звуки дают ученым новое измерение, через которое можно наблюдать Красную планету.

Как отметил французский планетолог Батист Шид, марсианские звуки имеют сильные басовые вибрации, поэтому, если надеть наушники, можно хорошо это прочувствовать. По его мнению, такого рода микрофоны сыграют важную роль не только в изучении Марса, но и других уголков Солнечной системы.

На борту шестиколесного ровера имеются два микрофона, один по левому борту и один на мачте, как часть прибора SuperCam. SuperCam изучает камни и почву, ударяя по ним лазером, а затем анализирует образующийся пар с помощью камеры. На сегодняшний день микрофон уже записал более 25 000 лазерных выстрелов. Некоторые из этих записей помогут исследователям проанализировать изменения в атмосфере планеты.

Микрофон, размещенный на мачте может работать вместе с датчиками ветра ровера, отслеживая мельчайшие изменения в воздухе, также известные как микротурбулентность — вид турбулентности, свойства которой меняются на малых масштабах длины.

Атмосфера на Марсе менее плотная, чем на Земле, а это значит, что высокие звуки будет трудно услышать, поэтому ученые очень удивились, когда зафиксировали жужжание винтов Ingenuity с расстояния 80 м во время одного из его полетов.

Ingenuity — это небольшой роботизированный вертолет, предназначенный для помощи в выполнении миссии Perseverance. Информация, полученная с помощью вертолета, заставила исследователей исключить две из трех разработанных ими моделей распространения звука на Марсе.

[ + – ] На борту шестиколесного ровера имеются два микрофона, один по левому борту и один на мачте, как часть прибора SuperCam

Как отметила Нина Ланца, ученый SuperCam, звук на Марсе распространяется гораздо дальше, чем исследователи предполагали ранее. Еще один момент, с которым может помочь звук, — это поддержание Perseverance. Микрофоны могут помочь инженерам выявлять проблемы точно так же, как механик прослушивать неисправный двигатель автомобиля.

Команда Perseverance находится в процессе сбора большого количества записей, чтобы иметь возможность лучше определить изменения в системах ровера с течением времени.

Напомним, что одной из главных целей Perseverance является исследование поверхности Марса в поисках признаков прошлой и настоящей жизни на планете, которые сохранились в образцах древних горных пород.