Почути інший світ. Марсохід Perseverance записав звуки Марса (відео)

Марсохід NASA Perseverance передав ученим різні звуки, враховуючи пориви вітру, шурхіт каменів під колесами ровера і спів двигунів.

Більшість людей вже бачили зображення поверхні Марса, але чи замислювався хто-небудь про те, як Червона планета звучить? Тепер це можна з'ясувати завдяки парі надчутливих мікрофонів, встановлених на марсоході NASA Perseverance, пише Ctv News.

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Perseverance є першим марсоходом, який записав звуки Марса за допомогою спеціальних мікрофонів. Отримані звуки дають вченим новий вимір, через який можна спостерігати Червону планету.

Як зазначив французький планетолог Батист Шід, марсіанські звуки мають сильні басові вібрації, тому, якщо вдягти навушники, можна добре це відчути. На його думку, такого роду мікрофони зіграють важливу роль не тільки у вивченні Марса, але й інших куточків Сонячної системи.

На борту шестиколісного ровера є два мікрофони, один по лівому борту й один на щоглі, як частина приладу SuperCam. SuperCam вивчає камені та ґрунт, б'ючи по них лазером, а потім аналізує пар, що утворюється, за допомогою камери. На сьогоднішній день мікрофон уже записав понад 25 000 лазерних пострілів. Деякі з цих записів допоможуть дослідникам проаналізувати зміни в атмосфері планети.

Мікрофон, розміщений на щоглі може працювати разом із датчиками вітру ровера, відстежуючи найдрібніші зміни в повітрі, також відомі як мікротурбулентність — вид турбулентності, властивості якої змінюються на малих масштабах довжини.

Атмосфера на Марсі менш щільна, ніж на Землі, а це значить, що високі звуки буде важко почути, тому вчені дуже здивувалися, коли зафіксували дзижчання гвинтів Ingenuity з відстані 80 м під час одного з його польотів.

Ingenuity — це невеликий роботизований вертоліт, призначений для допомоги у виконанні місії Perseverance. Інформація, отримана за допомогою вертольота, змусила дослідників вимкнути дві з трьох розроблених ними моделей поширення звуку на Марсі.

[ + – ] На борту шестиколісного ровера є два мікрофони, один по лівому борту й один на щоглі, як частина приладу SuperCam

Як зазначила Ніна Ланца, вчена SuperCam, звук на Марсі поширюється набагато далі, ніж дослідники припускали раніше. Ще один момент, з яким може допомогти звук, — це підтримка Perseverance. Мікрофони можуть допомогти інженерам виявляти проблеми точно так само, як механік прослуховувати несправний двигун автомобіля.

Команда Perseverance знаходиться в процесі збору великої кількості записів, щоб мати можливість краще визначити зміни в системах ровера з плином часу.

Нагадаємо, що однією з головних цілей Perseverance є дослідження поверхні Марса в пошуках ознак минулого і теперішнього життя на планеті, які збереглися в зразках стародавніх гірських порід.