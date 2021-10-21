Почку свиньи впервые успешно пересадили человеку

Правда пациент был скорее мертв, чем жив и почку взяли у генномодифицированного животного.

Трансплантированная почка проявляла работоспособность в течение 54 часов. Ее подключили к пациенту, у которого был мертв мозг, и его жизнедеятельность поддерживали искусственно хирурги в медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке, сообщает Sciencealert.

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Что сделали хирурги?

Пока почка генномодифицированной свиньи находилась вне тела пациента, хирурги зафиксировали тот факт, что она выполняла свою работу: то есть отфильтровывала продукты жизнедеятельности из крови и вырабатывала мочу.

Хирурги присоединили почку свиньи к паре кровеносных сосудов вне тела умершего реципиента и наблюдали за ней в течение 54 часов.

"Это даже лучше, чем я надеялся", — говорит хирург Роберт Монтгомери, который руководил трансплантацией.

[ + – ] Операция по пересадке почки свиньи человеку в медицинском центре NYU Langone Health в Нью-Йорке Фото: ScienceAlert

Ксенотрансплантация

Проведенная операция называется ксенотрансплантацией, когда происходит пересадка тканей или органов от одного вида к другому.

Органы свиней считаются потенциально подходящими для человека, но клетки этих животных содержат сахар, который отторгает человеческий организм. Именно поэтому свинья была генетически модифицирована, чтобы не производить этот сахар.

Пересадка органов свиней человеку – дело ближайших 2 лет

Пока нет рецензируемого научного отчета о проведенной операции, но эксперты говорят, что испытания по пересадке почек свиньи тяжелобольным пациентам, у которых не осталось других вариантов, могут провести в течение ближайших двух лет.

В таком случае, свиньи могут стать донорами органов, пригодных для пересадки людям, говорят ученые. Но эксперты также говорят, что нужно получить еще разрешения регулирующих органов, чтобы начать проводить трансплантацию живым людям.

Фото: wikipedia

С другой стороны, есть еще и этические соображения. Хотя семья пациента в этом эксперименте дала свое согласие, не всех устраивает идея разведения животных специально для извлечения их органов, говорят эксперты.

"Это важный шаг вперед в реализации ксенотрансплантации, которая будет спасать тысячи жизней каждый год в не столь отдаленном будущем", — говорит Мартина Ротблатт, исполнительный директор United Therapeutics, компании, которая генетически модифицировала свинью.