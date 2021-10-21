Нирку свині вперше успішно пересадили людині

Щоправда, пацієнт був швидше мертвий, ніж живий, і нирку взяли в геномодифікованої тварини.

Трансплантована нирка проявляла працездатність протягом 54 годин. Її підключили до пацієнта, у якого був мертвий мозок, і його життєдіяльність підтримували штучно хірурги в медичному центрі NYU Langone Health у Нью-Йорку, повідомляє Sciencealert.

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Що зробили хірурги?

Поки нирка геномодифікованої свині перебувала поза тілом пацієнта, хірурги зафіксували той факт, що вона виконувала свою роботу: тобто відфільтровувала продукти життєдіяльності з крові та виробляла сечу.

Хірурги приєднали нирку свині до пари кровоносних судин поза тілом померлого реципієнта та спостерігали за нею протягом 54 годин.

"Це навіть краще, ніж я сподівався", — говорить хірург Роберт Монтгомері, який керував трансплантацією.

[ + – ] Операція з пересадки нирки свині людині в медичному центрі NYU Langone Health у Нью-Йорку Фото: ScienceAlert

Ксенотрансплантація

Проведена операція називається ксенотрансплантація, коли відбувається пересадка тканин або органів від одного виду до іншого.

Органи свиней вважаються потенційно придатними для людини, але клітини цих тварин містять цукор, який відкидає людський організм. Саме тому свиня була генетично модифікована, щоб не виробляти цей цукор.

Пересадка органів свиней людині — справа найближчих 2 років

Поки немає рецензованого наукового звіту про проведену операцію, але експерти кажуть, що випробування з пересадки нирок свині тяжкохворим пацієнтам, у яких не залишилося інших варіантів, можуть провести протягом найближчих двох років.

У такому випадку свині можуть стати донорами органів, придатних для пересадки людям, говорять учені. Але експерти також говорять, що потрібно отримати ще дозволи органів-регулювальників, щоб почати проводити трансплантацію живим людям.

Фото: wikipedia

З іншого боку, є ще й етичні міркування. Хоча сім'я пацієнта в цьому експерименті дала свою згоду, не всіх влаштовує ідея розведення тварин спеціально для вилучення їхніх органів, кажуть експерти.

"Це важливий крок уперед у реалізації ксенотрансплантації, яка рятуватиме тисячі життів щороку в не настільки віддаленому майбутньому", — говорить Мартіна Ротблатт, виконавча директорка United Therapeutics, компанії, яка генетично модифікувала свиню.