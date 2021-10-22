Охота за слоновой костью. Десятилетия браконьерства привели к появлению слонов без бивней

Исследователи говорят, что вмешательство человека буквально изменило анатомию диких животных.

Десятилетия охоты за слоновой костью привели к тому, что в дикой природе появились слоны без бивней. Об этом сообщает The Guardian.

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Новое исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что вмешательство человека "буквально изменило анатомию" диких животных. Ученые выяснили, что редкая мутация стала очень распространенной в группах слонов после крупных браконьерских налетов.

Речь идет о слонах в Национальном парке Горонгоса в Мозамбике, где начали часто рождаться слоны без бивней. Животные были фактически генетически модифицированы в результате массовой охоты за слоновой костью.

Слоны с бивнями были целью масштабной охоты во время гражданской войны в Мозамбике с 1977 по 1992 год. Тогда 90% популяции мозамбикских слонов было уничтожено вооруженными силами обеих противоборствующих сторон для получения слоновой кости. За вырученные деньги финансировался сам конфликт.

Слоны с тогда еще редкой генетической мутацией, у которых не было бивней, не интересовали браконьеров и поэтому смогли выжить. Именно это увеличило передачу редкого гена будущему потомству.

[ + – ] Бивнями слонов финансировалась гражданская война в Мозамбике Фото: Twitter JabulaniSafari

Спустя годы последствия инцидента все еще видны в группе из 700 слонов, которая живет в национальном парке.

"Наше исследование показало нечто большее, чем просто цифры. Вмешательство человека буквально изменило анатомию животных", – говорит глава исследования из отдела экологии и эволюционной биологии Принстонского университета Роберт Прингл.

По его словам, мозамбикский национальный парк уже давно интересовал исследователей из-за появившейся аномалии у слонов. Команда подозревала, что такое явление имеет генетическую причину, она редко встречается у самцов, а это значит, что аномалия связано с полом.

После секвенирования геномов слонов с бивнями и без ученые нашли генетические различия между животными. Анализ указал на пару генов, один из которых играет важную роль в развитии клыков у млекопитающих. Похожий ген у людей останавливает рост боковых резцов.

Такая мутация в конечном итоге, защищает слонов-самок от браконьерства, но она фатальна для самцов, которые не могут из-за аномалии должным образом развиться в утробе матери. Это означает, что в стадах слонов, который ранее часто страдали от браконьеров, может снизиться количество самцов.

К счастью, эта проблема обратима, говорит эксперт. Прингл говорит, что численность популяции росла на протяжении двух десятилетий и утроилась с 1990-х годов.

"Мы ожидаем, что мутация исчезнет, но при условии, что популяции слонов продолжат рост, который наблюдался в последние годы", – подытожил ученый.