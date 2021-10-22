Полювання за слоновою кісткою. Десятиліття браконьєрства призвели до появи слонів без бивнів

Дослідники говорять, що втручання людини буквально змінило анатомію диких тварин.

Десятиліття полювання за слоновою кісткою призвели до того, що в дикій природі з'явилися слони без бивнів. Про це повідомляє The Guardian.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що втручання людини "буквально змінило анатомію" диких тварин. Учені з'ясували, що рідкісна мутація стала дуже поширеною в групах слонів після великих браконьєрських нальотів.

Йдеться про слонів у Національному парку Горонгоса в Мозамбіку, де почали часто народжуватися слони без бивнів. Тварини були фактично генетично модифіковані внаслідок масового полювання за слоновою кісткою.

Слони з бивнями були метою масштабного полювання під час громадянської війни в Мозамбіку з 1977 по 1992 рік. Тоді 90% популяції мозамбікських слонів були знищені озброєними силами обох протиборчих сторін для отримання слонової кістки. За виручені гроші фінансувався сам конфлікт.

Слони з тоді ще рідкісною генетичною мутацією, у яких не було бивнів, не цікавили браконьєрів і тому змогли вижити. Саме це збільшило передавання рідкісного гена майбутньому потомству.

[ + – ] Бивнями слонів фінансувалася громадянська війна в Мозамбіку Фото: Twitter JabulaniSafari

Через роки наслідки інциденту все ще видно в групі із 700 слонів, яка живе в національному парку.

"Наше дослідження показало щось більше, ніж просто цифри. Втручання людини буквально змінило анатомію тварин", — каже глава дослідження з відділу екології та еволюційної біології Прінстонського університету Роберт Прінгл.

За його словами, мозамбікський національний парк уже давно цікавив дослідників через аномалії, що з'явилася у слонів. Команда підозрювала, що таке явище має генетичну причину, вона рідко трапляється в самців, а це значить, що аномалія пов'язана зі статтю.

Після секвенування геномів слонів із бивнями і без вчені знайшли генетичні відмінності між тваринами. Аналіз вказав на кілька генів, один з яких відіграє важливу роль у розвитку іклів у ссавців. Схожий ген у людей зупиняє ріст бічних різців.

Така мутація в кінцевому підсумку, захищає слонів-самок від браконьєрства, але вона фатальна для самців, які не можуть через аномалії належним чином розвинутися в утробі матері. Це означає, що в стадах слонів, які раніше часто страждали від браконьєрів, може знизитися кількість самців.

На щастя, ця проблема оборотна, каже експерт. Прінгл каже, що чисельність популяції зростала протягом двох десятиліть і потроїлася з 1990-х років.

"Ми очікуємо, що мутація зникне, але за умови, що популяції слонів продовжать зростання, що спостерігалося в останні роки", — підсумував учений.