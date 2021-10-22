Под Киевом обнаружили поселение древних людей возрастом 10 тыс. лет

Древние стоянки были обнаружены в рамках археологических изысканий перед строительством кольцевой дороги.

Под Киевом археологи обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тыс. лет. Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

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Открытие сделали специалисты из Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба". Древние стоянки были обнаружены в рамках археологических изысканий перед строительством Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева (БКАД).

Обнаруженные стоянки относятся к финальному палеолиту (13,5-10 тыс. лет назад). Этот период примечателен большими переменами не только на территории Украины, но и всей Европы. После того, как ледники отступили, началось заселение территорий от Англии до Верхнего Днепра, говорят эксперты. В это время появились поселения первобытных охотников, которые обустраивались на пути миграции животных, таких как олени, быки и кабаны.

"Древние люди жили в сооружениях типа чум, которое и по сей день используются населением крайнего севера Евразии. Это были круглые здания диаметром 4–5 метров с очагом посередине, в которых проживало до 10 человек", – отмечается в сообщении.

"Научные моделирования показывают, что средняя плотность заселения территории Европы во время палеолита была не более, чем один человек на квадратный километр. Археологам не часто везет выявить стоянки того времени. Открытие и исследование каждой — это значительный вклад в наше понимание древней истории", – говорит руководитель исследований, заместитель директора Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины кандидат исторических наук Тарас Милян.

По словам археологов, о том, что на обнаруженном месте когда-то располагались поселения, свидетельствуют обнаруженные изделия из кремня. В частности, ученые нашли несколько орудий труда.

Группа исследователей надеется, что впереди еще более весомые находки. При обследовании только первого участка археологи обнаружили и нанесли на карты 15 новых объектов археологии.