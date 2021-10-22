Під Києвом знайшли поселення давніх людей віком 10 тис. років
Стародавні стоянки були знайдені в межах археологічних досліджень перед будівництвом кільцевої дороги.
Під Києвом археологи знайшли три стоянки давніх людей, яким понад 10 тис. років. Про це повідомляє пресслужба НАН України.
Відкриття зробили фахівці з Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба". Стародавні стоянки були знайдені в межах археологічних досліджень перед будівництвом Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва (ВКАД).
Знайдені стоянки належать до фінального палеоліту (13,5-10 тис. років тому). Цей період характеризується великими змінами не тільки на території України, а й усієї Європи. Після того, як льодовики відступили, почалося заселення територій від Англії до Верхнього Дніпра, говорять експерти. У цей час з'явилися поселення первісних мисливців, які облаштовувалися на шляху міграції тварин, таких як олені, бики і кабани.
"Стародавні люди жили в спорудах типу чум, які й донині використовуються населенням крайньої півночі Євразії. Це були круглі будівлі діаметром 4-5 метрів із вогнищем посередині, в яких проживали до 10 осіб", — наголошується в повідомленні.
"Наукові моделювання показують, що середня щільність заселення території Європи під час палеоліту була не більше, ніж одна людина на квадратний кілометр. Археологам не часто щастить знайти стоянки того часу. Відкриття і дослідження кожної — це значний внесок у наше розуміння давньої історії", — говорить керівник досліджень, заступник директора Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" Інституту археології НАН України кандидат історичних наук Тарас Мілян.
За словами археологів, про те, що на виявленому місці колись розташовувалися поселення, свідчать знайдені вироби з кременю. Зокрема, вчені знайшли кілька знарядь праці.
Група дослідників сподівається, що попереду ще більш вагомі знахідки. У процесі обстеження тільки першої ділянки археологи знайшли і нанесли на карти 15 нових об'єктів археології.