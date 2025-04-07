У центрі Києва спалили авто волонтера, який допомагав ЗСУ, — ЗМІ
Автомобіль Nissan загорівся біля станції метро "Олімпійська". До цього містяни повідомляли про вибух. Поліція затримала підозрюваного у підпалі.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Вранці 7 квітня у дворі неподалік станції метро "Олімпійська" в Києві зайнялася автівка. За словами очевидців, вони чули звук вибуху й бачили, як авто охопило полум'я.
У ДСНС уточнили, у дворі 6-ти поверхового житлового будинку на вулиці Антоновича сталося загоряння легкового автомобіля Nissan. Пожежу ліквідували, минулося без постраждалих.
На місці події сусіди затримали чоловіка, підозрюваного у підпалі авто і передали його правоохоронцям. Крім того, неподалік машини була знайдена каністра, ймовірно, з бензином.
За словами одного з очевидців, згоріле авто належало волонтеру, який активно допомагає ЗСУ.
Нагадаємо, у Харкові за підпал військових авто до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили військовослужбовця Нацгвардії України. Нацгвардієць отримав пропозицію від невідомого номера за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США підпалювати військові авто на території Харківської області. Щоб отримати гроші, він мав надіслати відео результатів своєї "роботи".