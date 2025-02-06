У Харкові нацгвардієць пішов в СЗЧ та спалив три автівки військових: чому він так вчинив

Військовий отримав пропозицію від невідомого номера за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США підпалювати військові авто на території Харківської області.

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У Харкові за підпал військових авто до 6 років та 6 місяців позбавлення волі засудили військовослужбовця Нацгвардії України. Про це йдеться у вироку Московського районного суду міста Харків.

За даними суду, нацгвардієць отримав пропозицію від невідомого номера за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США підпалювати військові авто на території Харківської області. Щоб отримати гроші, він мав надіслати відео результатів своєї "роботи".

Для підпалів чоловік придбав легкозаймисту речовину.

Йому вдалося спалити три автомобілі, які належали військовослужбовцям ЗСУ: Nissan Patrol (збитки — 738 516,42 грн), Volkswagen Transporter Т4 (збитки — 235 030,02 грн) та Jeep Grand Cherokee (збитки 136 202,58 грн).

На суді військовий провину визнав. Він пояснив, що не повернувся з наданої йому відпуски до військової частини, а залишився вдома і вирішив підпалами авто заробляти на проживання. При цьому зазначив, що розумів, що скоював кримінальні правопорушення і таким чином перешкоджати законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану. Обвинувачений вказав, що розкаюється у вчиненні ним злочинів.

Судячи із матеріалів суду, нацгвардієць так і не отримав обіцяних грошей.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1, ч. 2 ст. 194 КК України та засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що 13 січня повідомлялося, що у Львові вдалося запобігти злочину, який замовили представники криміналітету РФ. Мешканець Запорізької області підшуковував виконавців для підпалу автомобілів силовиків.

23 грудня СБУ і Нацполіція затримали трьох пособників російських спецслужб, які займалися підпалами в Київській та Івано-Франківській областях.