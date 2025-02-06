В Харькове нацгвардеец пошел в СЗЧ и сжег три машины военных: почему он так поступил

Военный получил предложение от неизвестного номера за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США поджигать военные авто на территории Харьковской области.

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В Харькове за поджог военных авто к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили военнослужащего Нацгвардии Украины. Об этом говорится в приговоре Московского районного суда города Харьков.

По данным суда, нацгвардеец получил предложение от неизвестного номера за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США поджигать военные авто на территории Харьковской области. Чтобы получить деньги, он должен был прислать видео результатов своей "работы".

Для поджогов мужчина приобрел легковоспламеняющееся вещество.

Ему удалось сжечь три автомобиля, которые принадлежали военнослужащим ВСУ: Nissan Patrol (убытки — 738 516,42 грн), Volkswagen Transporter Т4 (убытки — 235 030,02 грн) и Jeep Grand Cherokee (убытки 136 202,58 грн).

На суде военный вину признал. Он пояснил, что не вернулся из предоставленного ему отпуска в воинскую часть, а остался дома и решил поджогами авто зарабатывать на проживание. При этом отметил, что понимал, что совершал уголовные правонарушения и таким образом препятствовать законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения. Обвиняемый указал, что раскаивается в совершении им преступлений.

Судя по материалам суда, нацгвардеец так и не получил обещанных денег.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, что 13 января сообщалось, что во Львове удалось предотвратить преступление, которое заказали представители криминалитета РФ. Житель Запорожской области подыскивал исполнителей для поджога автомобилей силовиков.

23 декабря СБУ и Нацполиция задержали трех пособников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Киевской и Ивано-Франковской областях.