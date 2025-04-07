В центре Киева сожгли авто волонтера, который помогал ВСУ, — СМИ

Автомобиль Nissan загорелся возле станции метро "Олимпийская". До этого горожане сообщали о взрыве. Полиция задержала подозреваемого в поджоге.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Автомобиль загорелся в центре Киева

Утром 7 апреля во дворе недалеко от станции метро "Олимпийская" в Киеве загорелась машина. По словам очевидцев, они слышали звук взрыва и видели, как авто охватило пламя.

В ГСЧС уточнили, во дворе 6-ти этажного жилого дома на улице Антоновича произошло возгорание легкового автомобиля Nissan. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия соседи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге авто и передали его правоохранителям. Кроме того, неподалеку машины была найдена канистра, вероятно, с бензином.

В Киеве сожгли авто, которое, вероятно, принадлежало волонтеру Фото: ГСЧС

По словам одного из очевидцев, сгоревшее авто принадлежало волонтеру, который активно помогает ВСУ.

Напомним, в Харькове за поджог военных авто к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили военнослужащего Нацгвардии Украины. Нацгвардеец получил предложение от неизвестного номера за денежное вознаграждение в размере 1000 долларов США поджигать военные авто на территории Харьковской области. Чтобы получить деньги, он должен был прислать видео результатов своей "работы".