В центре Киева после взрыва загорелся автомобиль, на месте работают правоохранители (фото, видео)

В центре Киева загорелся автомобиль, а перед этим прогремел взрыв. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, пишут столичные паблики.

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Инцидент произошел по улице Антоновича, вблизи станции метро "Олимпийская". Как свидетельствуют очевидцы, во дворе жилого дома горел автомобиль Nissan Leaf. Вероятно, звук короткого замыкания электрических батарей был воспринят за взрыв.

Во дворе жилого дома горел автомобиль Nissan Leaf во дворе жилого дома

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. На момент инцидента в столице воздушную тревогу не объявляли, поэтому вероятный взрыв никак не связан с вражескими обстрелами.

На месте происшествия задержан мужчина

Пожар пока ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Причины возгорания и другие подробности сейчас выясняются.

Обошлось без пострадавших

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия задержан мужчина, однако связан ли он с инцидентом — неизвестно.

Напомним, ночью 6 апреля россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр" и ударными дронами-камикадзе типа "Шахед".

Также под утро 6 апреля ВС РФ массированно ударили по украинской столице баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов, городской голова сообщил о пожарах в результате обстрела.