У центрі Києва після вибуху загорівся автомобіль, на місці працюють правоохоронці (фото, відео)

В центрі Києва загорівся автомобіль, а перед цим пролунав вибух. Наразі на місці події працюють правоохоронці, пишуть столичні пабліки.

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Інцидент трапився по вулиці Антоновича, поблизу станції метро "Олімпійська". Як свідчать очевидці, у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf. Ймовірно, звук короткого замикання електричних батарей був сприйнятий за вибух.

В дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf

На місце події оперативно прибули екстрені служби. На момент інциденту в столиці повітряну тривогу не оголошували, тож ймовірний вибух ніяк не пов'язаний з ворожими обстрілами.

На місці події затриманий чоловік

Пожежу наразі ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

Причини займання та інші подробиці наразі з’ясовуються.

Обійшлося без потерпілих

Очевидці повідомляють, що на місці події затриманий чоловік, проте чи пов'язаний він з інцидентом — невідомо.

Нагадаємо, уночі 6 квітня росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр" та ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".

Також під ранок 6 квітня ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, міський голова повідомив про пожежі внаслідок обстрілу.