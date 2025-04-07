У центрі Києва після вибуху загорівся автомобіль, на місці працюють правоохоронці (фото, відео)
В центрі Києва загорівся автомобіль, а перед цим пролунав вибух. Наразі на місці події працюють правоохоронці, пишуть столичні пабліки.
Інцидент трапився по вулиці Антоновича, поблизу станції метро "Олімпійська". Як свідчать очевидці, у дворі житлового будинку горів автомобіль Nissan Leaf. Ймовірно, звук короткого замикання електричних батарей був сприйнятий за вибух.
На місце події оперативно прибули екстрені служби. На момент інциденту в столиці повітряну тривогу не оголошували, тож ймовірний вибух ніяк не пов'язаний з ворожими обстрілами.
Пожежу наразі ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.
Причини займання та інші подробиці наразі з’ясовуються.
Очевидці повідомляють, що на місці події затриманий чоловік, проте чи пов'язаний він з інцидентом — невідомо.
Нагадаємо, уночі 6 квітня росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр" та ударними дронами-камікадзе типу "Шахед".
Також під ранок 6 квітня ЗС РФ масовано вдарили по українській столиці балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, міський голова повідомив про пожежі внаслідок обстрілу.