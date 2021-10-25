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В Арканзасе обнаружили новый вид ящерицы и рыбы из мелового периода

Юлия Чайка
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Sciroseps pawhuskai, дейноних, динозавры, природа, рисунок
Малыш дейноних исследует Sciroseps pawhuskai

Как отмечают ученые, это открытие поможет понять, как изменение климата способно повлиять на эволюцию животных, будь то вымирание или возникновение новых видов.

В формации Холли-Крик на юго-западе Арканзаса исследователи открыли два новых вида — маленький сцинк из семейства ящериц Sciroseps pawhuskai и рыбу Anomoeodus caddoi, обитавших в нижнем меле, пишет Sci News.

Нижний мел — первый отдел мелового периода. Начался 145,0 миллионов лет назад и закончился 100,5 миллионов лет назад.

Хотя Арканзас традиционно не считается местом, богатым на ископаемые древних животных из нижнего мела, юго-западная часть штата не подпадает под это определение. Как оказалось, в формации Холли-Крик обитали самые разнообразные пресноводные и наземные животные, включая динозавров с длинными шеями, крупных хищников, и бронированных динозавров.

Однако помимо окаменелостей динозавров ученые тут также находили останки костей и зубов гораздо более мелких существ, таких как акулы, рыбы, лягушки, ящерицы, черепахи и крокодилы.

"Мы обнаружили новый вид пикнодонтовых рыб — Anomoeodus caddoi, а также новый вид ящерицы — Sciroseps pawhuskai", — рассказала доктор Селина Суарес, палеонтолог из Университета Арканзаса в Фейетвилле.

Большой интерес у исследователей вызвала нижняя челюсть ящерицы. Дело в том, что обычно окаменелости ограничиваются небольшими и сломанными кусочками, а образец, который обнаружили эксперты, представляет собой большую часть полной нижней челюсти.

"Формации наподобие Холли-Крик помогают нам лучше понять связь между континентом и разнообразием животных, живших в нижним меле", — добавил доктор Джозеф Фредриксон, палеонтолог из Университета Висконсина в Ошкош.

В Северной Америке не было такого широкого разнообразия видов в нижнем меле, как в верхнем (примерно 70 миллионов лет назад). Большая часть фауны, обитающей в формации Холли-Крик, похожа на фауну, жившую в то же время по всей Северной Америке. Но что же привело к увеличению разнообразия жизни между нижним и верхним мелом?

По словам команды, тектоника плит, создавшая горы на западе, и изменения климата, которые привели к повышению уровня моря, вызвали усиление географической изоляции среди сходных видов, стимулируя эволюционные изменения в отдельных популяциях.

"Когда среда обитания фрагментируется, это может привести к эволюционным изменениям. Очень важно, что это и другие открытия из мелового периода Северной Америки могут помочь нам понять современный мир: как изменение климата может повлиять на эволюцию животных, будь то вымирание или возникновение новых видов", — заключили ученые.