В Арканзасе обнаружили новый вид ящерицы и рыбы из мелового периода

Как отмечают ученые, это открытие поможет понять, как изменение климата способно повлиять на эволюцию животных, будь то вымирание или возникновение новых видов.

В формации Холли-Крик на юго-западе Арканзаса исследователи открыли два новых вида — маленький сцинк из семейства ящериц Sciroseps pawhuskai и рыбу Anomoeodus caddoi, обитавших в нижнем меле, пишет Sci News.

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Нижний мел — первый отдел мелового периода. Начался 145,0 миллионов лет назад и закончился 100,5 миллионов лет назад.

Хотя Арканзас традиционно не считается местом, богатым на ископаемые древних животных из нижнего мела, юго-западная часть штата не подпадает под это определение. Как оказалось, в формации Холли-Крик обитали самые разнообразные пресноводные и наземные животные, включая динозавров с длинными шеями, крупных хищников, и бронированных динозавров.

Однако помимо окаменелостей динозавров ученые тут также находили останки костей и зубов гораздо более мелких существ, таких как акулы, рыбы, лягушки, ящерицы, черепахи и крокодилы.

"Мы обнаружили новый вид пикнодонтовых рыб — Anomoeodus caddoi, а также новый вид ящерицы — Sciroseps pawhuskai", — рассказала доктор Селина Суарес, палеонтолог из Университета Арканзаса в Фейетвилле.

Большой интерес у исследователей вызвала нижняя челюсть ящерицы. Дело в том, что обычно окаменелости ограничиваются небольшими и сломанными кусочками, а образец, который обнаружили эксперты, представляет собой большую часть полной нижней челюсти.

"Формации наподобие Холли-Крик помогают нам лучше понять связь между континентом и разнообразием животных, живших в нижним меле", — добавил доктор Джозеф Фредриксон, палеонтолог из Университета Висконсина в Ошкош.

В Северной Америке не было такого широкого разнообразия видов в нижнем меле, как в верхнем (примерно 70 миллионов лет назад). Большая часть фауны, обитающей в формации Холли-Крик, похожа на фауну, жившую в то же время по всей Северной Америке. Но что же привело к увеличению разнообразия жизни между нижним и верхним мелом?

По словам команды, тектоника плит, создавшая горы на западе, и изменения климата, которые привели к повышению уровня моря, вызвали усиление географической изоляции среди сходных видов, стимулируя эволюционные изменения в отдельных популяциях.

"Когда среда обитания фрагментируется, это может привести к эволюционным изменениям. Очень важно, что это и другие открытия из мелового периода Северной Америки могут помочь нам понять современный мир: как изменение климата может повлиять на эволюцию животных, будь то вымирание или возникновение новых видов", — заключили ученые.