В Арканзасі виявили новий вид ящірки та риби з крейдового періоду

Як відзначають учені, це відкриття допоможе зрозуміти, як зміна клімату здатна вплинути на еволюцію тварин, будь це вимирання або виникнення нових видів.

У формації Холлі-Крік на південному заході Арканзасу дослідники відкрили два нові види — маленького сцинка з сімейства ящірок Sciroseps pawhuskai і рибу Anomoeodus caddoi, які мешкали в нижній крейді, пише Sci News.

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Нижня крейда — перший відділ крейдяного періоду. Почався 145,0 мільйонів років тому і закінчився 100,5 мільйонів років тому.

Хоча Арканзас зазвичай не вважається місцем, багатим на копалини стародавніх тварин із нижньої крейди, південно-західна частина штату не підпадає під це визначення. Як виявилося, у формації Холлі-Крік мешкали найрізноманітніші прісноводні та наземні тварини, включаючи динозаврів із довгими шиями, великих хижаків і броньованих динозаврів.

Однак, крім скам'янілостей динозаврів, учені тут також знаходили рештки кісток і зубів набагато дрібніших істот, таких як акули, риби, жаби, ящірки, черепахи та крокодили.

"Ми виявили новий вид пікнодонтових риб — Anomoeodus caddoi, а також новий вид ящірки — Sciroseps pawhuskai", — розповіла докторка Селіна Суарес, палеонтологиня з Університету Арканзасу в Феєтвілі.

Великий інтерес у дослідників викликала нижня щелепа ящірки. Справа в тому, що зазвичай скам'янілості обмежуються невеликими та зламаними шматочками, а зразок, який виявили експерти, представляє собою велику частину повної нижньої щелепи.

"Формації зразка Холлі-Крік допомагають нам краще зрозуміти зв'язок між континентом і різноманітністю тварин, що жили в нижній крейді", — додав доктор Джозеф Фредріксон, палеонтолог із Університету Вісконсіна в Ошкош.

У Північній Америці не було такого широкого розмаїття видів у нижній крейді, як у верхній (приблизно 70 мільйонів років тому). Велика частина фауни, що мешкає у формації Холлі-Крік, схожа на фауну, яка жила в той же час по всій Північній Америці. Але що ж призвело до збільшення різноманітності життя між нижньою та верхньою крейдою?

За словами команди, тектоніка плит, яка створила гори на заході, і зміни клімату, які призвели до підвищення рівня моря, викликали посилення географічної ізоляції серед подібних видів, стимулюючи еволюційні зміни в окремих популяціях.

"Коли середовище проживання фрагментується, це може призвести до еволюційних змін. Дуже важливо, що це йінші відкриття з крейдового періоду Північної Америки можуть допомогти нам зрозуміти сучасний світ: як зміна клімату може вплинути на еволюцію тварин, будь це вимирання або виникнення нових видів", — підсумували вчені.