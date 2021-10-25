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В Арканзасі виявили новий вид ящірки та риби з крейдового періоду

Юлія Чайка
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Sciroseps pawhuskai, дейноніх, динозаври, природа, малюнок
Малюк дейноніх досліджує Sciroseps pawhuskai

Як відзначають учені, це відкриття допоможе зрозуміти, як зміна клімату здатна вплинути на еволюцію тварин, будь це вимирання або виникнення нових видів.

У формації Холлі-Крік на південному заході Арканзасу дослідники відкрили два нові види — маленького сцинка з сімейства ящірок Sciroseps pawhuskai і рибу Anomoeodus caddoi, які мешкали в нижній крейді, пише Sci News.

Нижня крейда — перший відділ крейдяного періоду. Почався 145,0 мільйонів років тому і закінчився 100,5 мільйонів років тому.

Хоча Арканзас зазвичай не вважається місцем, багатим на копалини стародавніх тварин із нижньої крейди, південно-західна частина штату не підпадає під це визначення. Як виявилося, у формації Холлі-Крік мешкали найрізноманітніші прісноводні та наземні тварини, включаючи динозаврів із довгими шиями, великих хижаків і броньованих динозаврів.

Однак, крім скам'янілостей динозаврів, учені тут також знаходили рештки кісток і зубів набагато дрібніших істот, таких як акули, риби, жаби, ящірки, черепахи та крокодили.

"Ми виявили новий вид пікнодонтових риб — Anomoeodus caddoi, а також новий вид ящірки — Sciroseps pawhuskai", — розповіла докторка Селіна Суарес, палеонтологиня з Університету Арканзасу в Феєтвілі.

Великий інтерес у дослідників викликала нижня щелепа ящірки. Справа в тому, що зазвичай скам'янілості обмежуються невеликими та зламаними шматочками, а зразок, який виявили експерти, представляє собою велику частину повної нижньої щелепи.

"Формації зразка Холлі-Крік допомагають нам краще зрозуміти зв'язок між континентом і різноманітністю тварин, що жили в нижній крейді", — додав доктор Джозеф Фредріксон, палеонтолог із Університету Вісконсіна в Ошкош.

У Північній Америці не було такого широкого розмаїття видів у нижній крейді, як у верхній (приблизно 70 мільйонів років тому). Велика частина фауни, що мешкає у формації Холлі-Крік, схожа на фауну, яка жила в той же час по всій Північній Америці. Але що ж призвело до збільшення різноманітності життя між нижньою та верхньою крейдою?

За словами команди, тектоніка плит, яка створила гори на заході, і зміни клімату, які призвели до підвищення рівня моря, викликали посилення географічної ізоляції серед подібних видів, стимулюючи еволюційні зміни в окремих популяціях.

"Коли середовище проживання фрагментується, це може призвести до еволюційних змін. Дуже важливо, що це йінші відкриття з крейдового періоду Північної Америки можуть допомогти нам зрозуміти сучасний світ: як зміна клімату може вплинути на еволюцію тварин, будь це вимирання або виникнення нових видів", — підсумували вчені.