Вторгнення з Аргентини: сотні ящірок розміром із собаку сіють хаос у США

Аргентинські ящірки тегу — популярна домашня тварина. Але їх часто випускають на вулицю, коли вони стають занадто великими.

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Деякі штати США окупують гігантські ящірки тегу, які можуть виростати до розмірів собаки. Департамент природних ресурсів Південної Кароліни (SCDNR) у США випустив нове попередження щодо аргентинських чорних і білих ящірок тегу, які вже багато років сіють хаос у штаті. Нещодавно їх помітили в Клівленді та Чарльстоні. Про це пише Daily Mail.

Чорно-білий тегу в зоопарку

Державний герпетолог Ендрю Гросс заявив, що перший тегу було виявлено у штаті 2020 року, і відтоді Департамент природних ресурсів Південної Кароліни (SCDNR) підтвердив 32 випадки спостереження в 17 округах.

Із 32 тегу 29 були аргентинськими чорно-білими, а решта троє — рудими.

Гросс розповів, що агентство отримало загалом 114 повідомлень із 27 округів, у яких стверджується, що бачили цю істоту, але підтвердити це можна тільки в тому разі, якщо є зображення особини або її було спіймано.

Немісцеві ящірки вторгаються в природну екосистему штату і поїдають яйця перепелів, індиків, алігаторів і птахів, що гніздяться на землі.

Вони також харчуються черепахами-гоферами, що зникають, фруктами, овочами, рослинами, падлом, дрібними живими тваринами, кормом для домашніх тварин і курячими яйцями.

Цей вид було заборонено у штаті 2021 року, що робить незаконним ввезення ящірок на територію штату або їхнє розведення.

Ящірки тегу водяться в Аргентині Фото: Cincinnati Zoo

Попри заборону, людям, які утримують тегу як домашніх тварин, дозволялося утримувати своїх ящірок, але вони повинні були у належний спосіб зареєструвати їх у SCDNR.

Хоча незрозуміло, чому цей вид все ще перебуває на волі, експерти вважають, що люди, можливо, випускають своїх вихованців на волю після того, як вони стають занадто великими.

Інвазивні ящірки, які можуть виростати до 1,5 метра завдовжки, були помічені в Клівленді та горах Чарльстона. Також їх бачили в Техасі, Алабамі та Луїзіані, а у Флориді їх бачили всього кілька місяців тому.

Тегу безпечні для людей, але це інвазивний вид, який завдає шкоди місцевій екосистемі. Їхні укуси неотруйні, але завдають сильного болю. Тегу мешкають у Парагваї, на півночі Аргентини і на сході Уругваю.

Порівняно з іншими ящірками, тегу можуть переносити холод і підвищувати температуру свого тіла на 50 градусів. Вони також впадають у сплячку в холодну погоду і можуть перебувати в нерухомому стані тижнями.

Нагадаємо, найстарішим жителем Нової Зеландії є туатара на ім'я Генрі, вважається, що йому від 110 до 130 років. Хоча Генрі і має вигляд колючої ящірки, але він нею не є. Це єдиний вцілілий представник стародавнього загону рептилій Sphenodontia, який ходив по Землі разом із динозаврами 225 млн років тому.