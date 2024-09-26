Три ока і дві подружки: який вигляд має рідкісна 130-річна рептилія з Нової Зеландії (відео)

У 1970 році Генрі привезли жити в заповідник, і перші 17 років він виявляв агресію щодо одноплемінниць. Усе змінила операція з видалення пухлини.

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Гаттерія (або туатара) на прізвисько Генрі — представник давнього виду дзьобоголових, які колись ходили по землі. Він вважається найстарішою у світі туатарою, яка нині живе, і найстарішим жителем Нової Зеландії, повідомляє The Guardian.

Генрі — рептилія, ендемічна для Нової Зеландії. Він народився на острові Стівенс, на північному краю Південного острова, і дивом зумів вижити у світі дикої природи, уникнувши птахів, щурів і своїх дорослих одноплемінників-канібалів. Щоб досягти повного дорослого розміру (майже 1 кг ваги і 50 см завдовжки), йому знадобилося 35 років.

Генрі — улюбленець публіки

У 1970-му, у віці приблизно 80 років, його перевезли в заповідник тварин Квінс-Парк в Інверкаргіллі, найпівденнішому місті країни, де почалося його нове життя.

Зараз вважається, що йому від 110 до 130 років. Він також є найвідомішим та найулюбленішим представником свого виду. До речі, у Новій Зеландії немає місцевих наземних змій чи черепах, і більшість з її приблизно 150 рептилій — ящірки. Але хоча туатара, найбільша рептилія Нової Зеландії, може виглядати як ящірка, вона нею не є. Скоріше, це єдиний вцілілий представник стародавнього загону рептилій Sphenodontia, який ходив по Землі разом із динозаврами 225 млн років тому.

Назва туатара перекладається з мови маорі "як колюча спина", і ця ящірка має особливе значення для корінних новозеландців. Її зображення можна побачити на монетах, марках, у дитячих книжках і мультфільмах.

Шкіра стародавньої рептилії має колір плямистого лісового ґрунту. Від верхівки її широкої сильної голови до кінчика хвоста тягнеться низка перлинних шипів, а очі ящірки — чорні та блискучі.

Ящірки цього виду унікальні тим, що у них є тім'яне або "третє" око на маківці голови, яке виявляє світло. Вони є одними з найбільш повільнозростаючих рептилій у світі. Щоб вилупитися, їм потрібно 16 місяців.

При цьому гаттерії можуть розмножуватися після 100 років і жити до 200 років, що робить їх одними з найбільш довгоживучих істот. Колись широко поширені по всій Новій Зеландії, тепер туатари виживають в основному на розкиданих по всьому узбережжю островах, де були знищені завезені хижаки.

Гаттерії застали динозаврів і зуміли дожити до наших часів

У заповіднику, де мешкає Генрі, ретельно стежать за його здоров'ям і харчуванням. Оскільки ящірка полюбляє ховатися між мохнастими колодами та рослинами всередині нового відкритого вольєра, співробітники ходять тут дуже акуратно, щоб випадково не наступити на неї. Побудована міською радою споруда відтворює природне середовище існування для туатари і є єдиною у своєму роді в Новій Зеландії.

"Ми маємо бути дуже обережними, де ми стоїмо, деякі туатари люблять жити в колодах", — попереджає Керолайн Доусон, фахівець із живих видів мерії Інверкаргілла.

Доусон показала журналістам подружок Генрі — 70-річну Люсі та її ровесницю Мілдред. За словами Керолайн, їхній улюблений вихованець не завжди був таким спокійним. Перші 17 років життя в заповіднику він буянив так, що його навіть довелося ізолювати від інших. Коли 40 років тому його намагалися схрестити з Мілдред, він двічі відкусив їй хвіст.

На темперамент і лібідо Генрі сильно вплинула операція 2007 року, коли йому видалили ракову пухлину на геніталіях. Наступного року він потрапив у заголовки міжнародних новин, вперше ставши батьком у 111 років.

За своє довге життя Генрі побачив чимало. У 2015 році його показали принцу Гаррі. Він знявся в відзначеному нагородами документальному фільмі і встановив світовий рекорд із життя в неволі понад 46 років.

У червні, після року, проведеного далеко від публіки, Генрі та ще 16 туатарів були переміщені в новий вольєр. Новосілля Генрі привернуло 2000 осіб, які годинами стояли в черзі, щоб побачити його.

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