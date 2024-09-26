Три глаза и две подружки: как выглядит редкая 130-летняя рептилия из Новой Зеландии (видео)

В 1970 году Генри привезли жить в заповедник, и первы 17 лет он проявлял агрессию по отношению к соплеменницам. Все изменила операция по удалению опухоли.

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Гаттерия (или туатара) по кличке Генри – представитель древнего отряда клювоголовых, которые когда-то ходили по земле. Он считается старейшей в мире ныне живущей туатарой и старейшим жителем Новой Зеландии, сообщает The Guardian.

Генри – рептилия, эндемичная для Новой Зеландии. Он родился на острове Стивенс, на северной оконечности Южного острова, и чудом сумел выжить в мире дикой природы, избежав птиц, крыс и своих взрослых соплеменников-каннибалов. Чтобы достичь полного взрослого размера (почти 1 кг веса и 50 см в длину), ему понадобилось 35 лет.

Генри – любимец публики

В 1970-м, в возрасте примерно 80 лет его перевезли в заповедник животных Куинс-Парк в Инверкаргилле, самом южном городе страны, где началась его новая жизнь.

Сейчас считается, что ему от 110 до 130 лет. Он также является самым известным и любимым представителем своего вида. Кстати, в Новой Зеландии нет местных наземных змей или черепах, и большинство из ее примерно 150 рептилий – ящерицы. Но хотя туатара, самая большая рептилия Новой Зеландии, может выглядеть как ящерица, она ею не является. Скорее, это единственный выживший представитель древнего отряда рептилий Sphenodontia, который ходил по Земле вместе с динозаврами 225 млн лет назад.

Название туатара переводится с языка маори "как колючая спина", и эта ящерица имеет особое значение для коренных новозеландцев. Ее изображение можно увидеть на монетах, марках, в детских книгах и мультфильмах.

Кожа древней рептилии имеет цвет пятнистой лесной почвы. От макушки его широкой сильной головы до кончика хвоста тянется ряд жемчужных шипов, а глаза ящерицы – черные и блестящие.

Ящерицы этого вида уникальны тем, что у них есть теменной или "третий" глаз на макушке головы, который обнаруживает свет. Они являются одними из самых медленнорастущих рептилий в мире. Чтобы вылупиться, им нужно 16 месяцев.

При этом гаттерии могут размножаться после 100 лет и жить до 200 лет, что делает их одними из самых долгоживущих существ. Когда-то широко распространенные по всей Новой Зеландии, теперь туатары выживают в основном на разбросанных по всему побережью островах, где были уничтожены завезенные хищники.

Гаттерии застали динозавров и сумели дожить до аших времен

В заповеднике, где живет Генри, тщательно следят за его здоровьем и питанием. Поскольку ящерица любит прятаться между мшистыми бревнами и растениями внутри нового открытого вольера, сотрудники ходят здесь очень аккуратно, чтобы случайно не наступить на нее. Построенное городским советом сооружение воспроизводит естественную среду обитания для туатары и является единственным в своем роде в Новой Зеландии.

"Мы должны быть очень осторожны, где мы стоим, некоторые туатары любят жить в бревнах", — предупреждает Кэролайн Доусон, специалист по живым видам мэрии Инверкаргилла.

Доусон показала журналистам подружек Генри – 70-летнюю Люси и ее сверстницу Милдред. По словам Кэролайн, их любимый питомец не всегда был таким спокойным. Первые 17 лет жизни в заповеднике он буянил так, что его даже пришлось изолировать от других. Когда 40 лет назад его пытались скрестить с Милдред, он дважды откусил ей хвост.

На темперамент и либидо Генри сильно повлияла операция в 2007 году, когда ему удалили раковую опухоль на гениталиях. В следующем году он попал в заголовки международных новостей, впервые став отцом в 111 лет.

За свою долгую жизнь Генри повидал немало. В 2015 году его показали принцу Гарри. Он снялся в отмеченном наградами документальном фильме и установил мировой рекорд по жизни в неволе более 46 лет.

В июне, после года, проведенного вдали от публики, Генри и еще 16 туатаров были перемещены в новый вольер. Новоселье Генри привлекло 2000 человек, которые часами стояли в очереди, чтобы увидеть его.

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