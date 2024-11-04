Вторжение из Аргентины: сотни ящериц размером с собаку сеют хаос в США

Аргентинские ящерицы тегу – популярное домашнее животное. Но их часто выпускают на улицу, когда они становятся слишком большими.

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Некоторые штаты США оккупируют гигантские ящерицы тегу, которые могут вырастать до размеров собаки. Департамент природных ресурсов Южной Каролины (SCDNR) в США выпустил новое предупреждение об аргентинских черных и белых ящерицах тегу , которые уже много лет сеют хаос в штате. Недавно их заметили в Кливленде и Чарльстоне. Об этом пишет Daily Mail.

Черно-белый тегу в зоопарке

Государственный герпетолог Эндрю Гросс заявил, что первый тегу был обнаружен в штате в 2020 году, и с тех пор Департамент природных ресурсов Южной Каролины (SCDNR) подтвердил 32 случая наблюдения в 17 округах.

Из 32 тегу 29 были аргентинскими черно-белыми, а остальные трое — рыжими.

Гросс рассказал, что агентство получило в общей сложности 114 сообщений из 27 округов, в которых утверждается, что видели это существо, но подтвердить это можно только в том случае, если есть изображение особи или она была поймана.

Неместные ящерицы вторгаются в естественную экосистему штата и поедают яйца перепелов, индеек, аллигаторов и птиц, гнездящихся на земле.

Они также питаются исчезающими черепахами-гоферами, фруктами, овощами, растениями, падалью, мелкими живыми животными, кормом для домашних животных и куриными яйцами.

Этот вид был запрещен в штате в 2021 году, что делает незаконным ввоз ящериц на территорию штата или их разведение.

Ящерицы тегу водятся в Аргентине Фото: Cincinnati Zoo

Несмотря на запрет, людям, содержащим тегу в качестве домашних животных, разрешалось содержать своих ящериц, но они должны были должным образом зарегистрировать их в SCDNR.

Хотя неясно, почему этот вид все еще находится на свободе, эксперты полагают, что люди, возможно, выпускают своих питомцев на волю после того, как они становятся слишком большими.

Инвазивные ящерицы, которые могут вырастать до 1,5 метров в длину, были замечены в Кливленде и горах Чарльстона. Также их видели в Техасе, Алабаме и Луизиане, а во Флориде их видели всего несколько месяцев назад

Тегу неопасны для людей, но это инвазивный вид, который наносит ущерб местной экосистеме. Их укусы неядовиты, но причиняют сильную боль. Тегу обитают в Парагвае, на севере Аргентины и на востоке Уругвая.

По сравнению с другими ящерицами, тегу могут переносить холод и повышать температуру своего тела на 50 градусов. Они также впадают в спячку в холодную погоду и могут находится в неподвижном состоянии неделями.

Напомним, старейшим жителем Новой Зеландии является туатара по имени Генри, считается, что ему от 110 до 130 лет. Хотя Генри и выглядит, как колючая ящерица, но он ею не является. Это единственный выживший представитель древнего отряда рептилий Sphenodontia, который ходил по Земле вместе с динозаврами 225 млн лет назад.