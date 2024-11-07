Мужчина второй раз за неделю нашел в унитазе дикого питона: как он туда попал (фото)

В сети опубликовано несколько фотографий. На одном из снимков можно увидеть, как ловец змей вытаскивает длинное тело рептилии из унитаза.

Житель австралийского городка Мэриборо второй раз за неделю нашел в своем туалете огромного питона, который скрутился кольцом и спокойно лежал в унитазе. Увидев рептилию, мужчина немедленно вызвал ловцов змей из компании Hervey Bay Snake Catchers, работающих в Квинсленде.

Специалисты написали на своей странице в Facebook, что пресмыкающееся умудрилось залезть прямо в S-образный изгиб, поэтому им пришлось перерезать трубу под домом, пускать воду с одного конца и смывать с другого. Они шутят, что незваный гость заметно разозлился, когда выполз наружу.

В сети опубликовано несколько фотографий. На одном снимке можно увидеть, как ловец змей вытаскивает длинное тело рептилии из унитаза. На других кадрах ее крепко держат в руках.

Однако на этом история для владельца дома не закончилась. Всего через несколько дней его дом посетила другая змея того же вида. Компания Hervey Bay Snake Catchers опубликовала второй пост в Facebook с подписью: "Еще один питон в том же туалете, что и несколько дней назад!".

Позже ловцы змей объяснили журналистам издания People, что прибрежные ромбические питоны (или ковровые) неядовитые и безвредны для человека. Этот вид распространен в восточном Квинсленде и северо-восточном Новом Южном Уэльсе (Австралия).

Рептилии, как правило, отдыхают на деревьях и крышах домов, но их можно встретить и на земле. Могут вырастать до 2,7-3,0 метров в длину и имеют, как правило, оливково-коричневый цвет.

По словам змееловов, владелец дома, который нашел двух пресмыкающихся, был удивлен такой встречей, но сохранял спокойствие.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о женщине из Австралии, которая выманила двух змей-самцов с потолка дома на Саншайн-Кост в юго-восточном Квинсленде. Хозяева услышали громкие звуки на крыше, после чего вызвали специалистов по отлову змей.

Кроме того, мы писали, как в США девочка поймала трехметрового питона. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, извиваясь, пока американка запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки.