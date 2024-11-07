Чоловік вдруге за тиждень знайшов в унітазі дикого пітона: як він туди потрапив (фото)

У мережі опубліковано кілька фотографій. На одному зі знімків можна побачити, як ловець змій витягує довге тіло рептилії з унітаза.

Житель австралійського містечка Меріборо вдруге за тиждень знайшов у своєму туалеті велетенського пітона, який скрутився кільцем та спокійно лежав в унітазі. Побачивши рептилію, чоловік негайно викликав ловців змій з компанії Hervey Bay Snake Catchers, що працюють у Квінсленді.

Фахівці написали на своїй сторінці у Facebook, що плазун примудрився залізти прямо в S-подібний вигин, тож їм довелося перерізати трубу під будинком, пускати воду з одного кінця й змивати з іншого. Вони жартують, що незванний гість помітно роздратувався, коли виповз назовні.

У мережі опубліковано кілька фотографій. На одному знімку можна побачити, як ловець змій витягує довге тіло рептилії з унітаза. На інших кадрах її міцно тримають у руках.

Однак на цьому історія для власника будинку не закінчилася. Всього через кілька днів до його будинку завітала інша змія того ж виду. Компанія Hervey Bay Snake Catchers опублікувала другий пост у Facebook з підписом: "Ще один пітон у тому ж туалеті, що й кілька днів тому!".

Згодом ловці змій пояснили журналістам видання People, що прибережні ромбічні пітони (або килимові) неотруйні й нешкідливі для людини. Цей вид поширений у східному Квінсленді та північно-східному Новому Південному Уельсі (Австралія).

Рептилії, як правило, відпочивають на деревах і дахах будинків, але їх можна зустріти й на землі. Можуть виростати до 2,7-3,0 метрів завдовжки та мають, як правило, оливково-коричневе забарвлення.

За словами змієловів, власник будинку, який знайшов двох плазунів, був здивований такою зустріччю, але зберігав спокій.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про жінку з Австралії, яка виманила двох змій-самців зі стелі будинку на Саншайн-Кост у південно-східному Квінсленді. Господарі почули гучні звуки на даху, після чого викликали фахівців з вилову змій.

Крім того, ми писали, як в США дівчинка впіймала триметрового пітона. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки американка запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування.