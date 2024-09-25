Необычно толстый пингвиненок Песто стал звездой соцсетей и магнитом для туристов (видео)

Песто родился в январе, и с первых месяцев жизни стремительно рос и набирал вес, пока не стал в два раза больше своих родителей. Теперь у посетителей аквариума есть несколько недель, чтобы воочию увидеть рекордсмена. После того как он оперится, его вес спадет.

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Девятимесячный птенец королевского пингвина по кличке Песто, который живет в аквариуме Sea Life в Мельбурне (Австралия), стал настоящей мировой знаменитостью. Причина его популярности — в аномально большом весе, пишет The Guardian. Песто весит 22,5 кг, в то время как его родители весят по 11 кг каждый.

По словам Джасинты Эрли, координатора по образованию в Sea Life, для него довольно необычно быть таким большим и тяжелым, поскольку пингвины его возраста в аквариуме весили максимум 18 кг.

Сотрудники аквариума ожидают, что в ближайшие недели Песто похудеет, поскольку он оперится, то есть у него появятся взрослые перья. Эрли говорит, что после оперения Песто может весить столько же, сколько некоторые из более крупных птиц аквариума.

Детеныши пингвинов, которые не умеют плавать или заботиться о себе, как правило, тяжелее, чтобы согреться от непогоды, сказала она.

Размер Песто объясняется его отличным аппетитом и хорошими генами. Его биологический отец, Блейк, является самым крупным и старым пингвином в аквариуме. Что касается аппетита, то он съедает от 25 до 32 рыб в день, распределенных на четыре кормления, что примерно вдвое больше, чем обычно едят взрослые королевские пингвины. Аквариуму даже пришлось увеличить расходы на рыбу, чтобы удовлетворить его огромный аппетит.

Несмотря на большой вес, Песто не страдает проблемами со здоровьем. Ветеринары регулярно проверяют его и не нашли никаких серьезных отклонений. За последние несколько месяцев этот пингвиненок стал вирусным в социальных сетях, а одна из блогеров в Instagram даже опубликовала урок по макияжу в стиле Песто.

Профессор Мэри-Энн Ли, профессор экологии морских и полярных хищников в Университете Тасмании, объяснила, что пингвины в дикой иногда весят больше своих родителей, но это недолго. Процесс взросления потребляет запасы энергии.

"В дикой природе у Песто были бы хорошие резервы организма. Это означало бы, что у него были хорошие родители, которые хорошо его кормили, и тогда у него было бы больше времени, прежде чем ему действительно нужно было бы эффективно добывать себе пропитание", — подчеркнула Ли.

На Песто едут поглазеть туристы со всего мира, а страница пингвиненка является самой просматриваемой, говорят сотрудики аквариума. Оливия Уилсон, представитель компании Merlin Entertainments, которая управляет аквариумом, заявила, что около 4,2 миллиарда человек просмотрели страничку Песто через социальные сети и веб-сайт Sea Life Melbourne.

Ег популярность в сети резко возросла в этом месяце, когда аквариум опубликовал информацию о его поле. Поскольку у королевских пингвинов отсутствует половой диморфизм, то есть у них нет внешних видимых признаков, позволяющих смотрителям легко различать пол, пришлось отправить образец крови на анализ, чтобы подтвердить пол Песто.

Когда пришли результаты и оказалось, что это мальчик, смотрители отпраздновали это событие фирменным тортом и видео, которое набрало много просмотров в Instagram и TikTok.

Песто – самец

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