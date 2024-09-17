Самый вымирающий пингвин с желтыми глазами стал "Птицей года" (видео)

Всемирно известный конкурс "Птица года" в Новой Зеландии объявил своего победителя на 2024 год.

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Ежегодно в Новой Зеландии проводят всемирно известный конкурс "Птица года" и жюри назвало победителя 2024 года. Им стал желтоглазый пингвин хойхо, пишет IFLScience.

Желтоглазый пингвин хойхо (Megadyptes antipodes) в отличие от своих собратьев имеет несколько удивительных отличий. Например, у него желтые глаза — это обусловлено каротинами, теми же химическими веществами, которые придают цвет моркови и помидорам, а также встречается у некоторых морских существ.

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Предыдущие исследования показали, что именно пингвины с самым насыщенным желтым окрасом выводят больше всего птенцов. Неизвестно, как именно это связано, но ученые полагают, что птицы с ярко желтыми глазами, вероятно, являются лучшими охотниками, чем те, к кого окрас глаз более светлый. Любопытно, что желтый цвет появляется у пингвинов лишь во взрослом возрасте: у птенцов же глаза серые, а перья без желтой полосы.

Когда наступает брачный период, хойхо выбирают для гнездования нетрадиционный путь — в лесах и кустарниках, где они могут спрятать свои птенцов под густой растительностью. Единственными другими пингвинами, которые, как известно, гнездятся таким образом, являются хохлатые пингвины Фьордленда, также обитающие в Новой Зеландии.

Но наибольшим отличием хойхо от других пингвинов является то, что он считается самым редким и находящимся под угрозой исчезновения видом в мире. В 2017 году ученые провели исследование, оценивающее влияние изменения климата на быстро сокращающуюся популяцию хойхо и обнаружили, что минимум треть этого сокращения была вызвана повышением температуры поверхности моря. Более того, результаты указывают на то, что этот вид может быть полностью стерт с лица Земли уже к 2060 году.

К слову, это не первый год, когда пингвин хойхо завоевал титул "Птицы года", такое уже произошло в 2019 году. Впрочем, не обошлось без скандала — некоторые предположили, что результаты были фальсифицированы.

В нынешнем году победа хойхо на конкурсе стала возможной благодаря команде поддержки, в которую вошли местные организации по защите дикой природы и окружающей среды, а также местная команда по регби и пивоварня, создавшая специальный эль в честь "Пингвина года".

Исследователи отмечают, что вручения титула не просто стало победой на конкурсе, оно также привлекло внимание общественности к проблеме самого исчезающего вида пингвинов в мире, которым необходима защита.

Ранее ученые также выяснили, что в будущем стихийные бедствия, такие как цунами, извержения вулканов и наводнения, станут более распространенными. Предполагается, что это обернется вымиранием около трети исчезающих видов на Земле — именно такую цену, по мнению ученых, планета заплатит за изменение климата, вызванное деятельностью человека.

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