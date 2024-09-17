Найбільш вимираючий пінгвін із жовтими очима став "Птахом року" (відео)

Всесвітньо відомий конкурс "Птах року" в Новій Зеландії оголосив свого переможця на 2024 рік.

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Щороку в Новій Зеландії проводять всесвітньо відомий конкурс "Птах року" і журі назвало переможця 2024 року. Ним став жовтоокий пінгвін хойхо, пише IFLScience.

Жовтоокий пінгвін хойхо (Megadyptes antipodes) на відміну від своїх побратимів має кілька дивовижних відмінностей. Наприклад, у нього жовті очі — це зумовлено каротинами, тими самими хімічними речовинами, що надають колір моркві та помідорам, а також зустрічається в деяких морських істот.

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Попередні дослідження показали, що саме пінгвіни з найбільш насиченим жовтим забарвленням виводять найбільше пташенят. Невідомо, як саме це пов'язано, але вчені вважають, що птахи з яскраво жовтими очима, ймовірно, є кращими мисливцями, ніж ті, в кого забарвлення очей світліше. Цікаво, що жовтий колір з'являється у пінгвінів лише в дорослому віці: у пташенят же очі сірі, а пір'я без жовтої смуги.

Коли настає шлюбний період, хойхо обирають для гніздування нетрадиційний шлях — у лісах і чагарниках, де вони можуть заховати своїх пташенят під густою рослинністю. Єдиними іншими пінгвінами, які, як відомо, гніздяться в такий спосіб, є чубаті пінгвіни Фьордленда, які також мешкають у Новій Зеландії.

Але найбільшою відмінністю хойхо від інших пінгвінів є те, що він вважається найрідкіснішим і таким, що перебуває під загрозою зникнення, видом у світі. У 2017 році вчені провели дослідження, яке оцінювало вплив зміни клімату на популяцію хойхо, що швидко скорочується, і виявили, що щонайменше третина цього скорочення була викликана підвищенням температури поверхні моря. Ба більше, результати вказують на те, що цей вид може бути повністю стертий з лиця Землі вже до 2060 року.

До слова, це не перший рік, коли пінгвін хойхо виборов титул "Птаха року", таке вже сталося 2019 року. Утім, не обійшлося без скандалу — дехто припустив, що результати були фальсифіковані.

Нинішнього року перемога хойхо на конкурсі стала можливою завдяки команді підтримки, до якої увійшли місцеві організації із захисту дикої природи та довкілля, а також місцева команда з регбі та пивоварня, що створила спеціальний ель на честь "Пінгвіна року".

Дослідники зазначають, що вручення титулу не просто стало перемогою на конкурсі, воно також привернуло увагу громадськості до проблеми найзникаючого виду пінгвінів у світі, яким необхідний захист.

Раніше вчені також з'ясували, що в майбутньому стихійні лиха, такі як цунамі, виверження вулканів і повені, стануть більш поширеними. Передбачається, що це обернеться вимиранням близько третини видів на Землі, що зникають — саме таку ціну, на думку вчених, планета заплатить за зміну клімату, спричинену діяльністю людини.

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