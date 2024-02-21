У чорному шоломі з помаранчевим чубчиком: зроблено перше у світі фото птаха, якого не бачили 20 років

Дослідникам знадобилося шість тижнів, щоб зробити історичне фото птаха, який переховується від учених останні два десятиліття.

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На Землі мешкає безліч дивовижних видів: деякі з них люди ніколи не бачили живими та знайомі з ними лише за скам'янілостями, інші ж лише один раз зустрічалися вченим, а потім зникали та з'являлися лише десятиліття потому. Так, сталося і цього разу: вченим уперше в історії вдалося зробити фото птаха, зображень якого раніше не існувало, а самого його зустрічали востаннє лише 20 років тому, пише IFLScience.

Команді з Техаського університету в Ель-Пасо знадобилося 6 тижнів, щоб виявити птаха в джунглях Демократичної Республіки Конго. У результаті пошуки увінчалися успіхом і дослідники змогли зробити перше в історії фото жовтоголового шоломоносого сорокопута (Prionops alberti).

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За словами співавтора дослідження, доктора філософії, орнітолога і доцента кафедри біологічних наук Майкла Гарві, зустріч із цим дивовижним птахом стала приголомшливим досвідом для дослідників. Команда припускала, що птахи могли мешкати в цьому регіоні, проте не була готова до того, що вони виявляться настільки дивовижними в житті.

Жовтоголові шоломоносні сорокопути не були помічені протягом майже двох десятиліть у жодній з експедицій — в результаті вчені почали побоюватися, що цей вид, можливо, просто вимер. Під час експедиції вченим довелося подолати 120 кілометрів шляху гірським хребтом у східній частині Конго, щоб виявити цей рідкісний вид.

Дослідники зазначають, що представників цього виду не бачили вже давно, здебільшого через війни та політичну нестабільність у країні. Однак цього разу вченим пощастило: під час експедиції вони змогли виявити одразу 18 жовтоголових шоломоносних сорокопутів у трьох різних місцях. Далі було зроблено фото, які було підтверджено керівником проєкту "Пошук втрачених птахів" Кемероном Раттом.

Автори дослідження зазначають, що виявлення представників цього виду дає надію на те, що у шоломоносних сорокопутів все ще є шанс на досить здорову популяцію в найвіддаленіших лісах країни.

Раніше дослідники також заявили, що їм вдалося заново відкрити червоночереву жабу-піскана (Arthroleptis hematogaster), яку востаннє бачили в 1950-х роках. Однак учені стурбовані тим, що до 2080 року цей вид втратить понад 90% свого ареалу через зміну клімату.

Раніше Фокус писав про те, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога.