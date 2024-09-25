Незвично товсте пінгвіненя Песто стало зіркою соцмереж і магнітом для туристів (відео)

Песто народився в січні, та з перших місяців життя стрімко ріс і набирав вагу, поки не став удвічі більшим за своїх батьків. Тепер у відвідувачів акваріума є кілька тижнів, щоб на власні очі побачити рекордсмена. Після того як він опериться, його вага спаде.

Related video

Дев'ятимісячне пташеня королівського пінгвіна на прізвисько Песто, яке живе в акваріумі Sea Life у Мельбурні (Австралія), стало справжньою світовою знаменитістю. Причина його популярності — в аномально великій вазі, пише The Guardian. Песто важить 22,5 кг, тоді як його батьки — по 11 кг кожен.

За словами Джасінти Ерлі, координатора з освіти в Sea Life, для нього досить незвично бути таким великим і важким, оскільки пінгвіни його віку в акваріумі важили щонайбільше 18 кг.

Співробітники акваріума очікують, що найближчими тижнями Песто схудне, адже він опериться, тобто в нього з'явиться доросле пір'я. Ерлі каже, що після оперення Песто може важити стільки ж, скільки й деякі з більших птахів акваріума.

Дитинчата пінгвінів, які не вміють плавати або піклуватися про себе, як правило, важчі, щоб зігрітися від негоди, сказала вона.

Розмір Песто пояснюється його відмінним апетитом і хорошими генами. Його біологічний батько, Блейк, є найбільшим і найстарішим пінгвіном в акваріумі. Що ж до апетиту, то він з'їдає від 25 до 32 риб на день, розподілених на чотири годування, що приблизно вдвічі більше, ніж зазвичай їдять дорослі королівські пінгвіни. Акваріуму навіть довелося збільшити витрати на рибу, щоб задовольнити його величезний апетит.

Попри велику вагу, Песто не має проблем зі здоров'ям. Ветеринари регулярно перевіряють його і не знайшли жодних серйозних відхилень. За останні кілька місяців це пінгвіненя стало вірусним у соціальних мережах, а одна з блогерок в Instagram навіть опублікувала урок із макіяжу в стилі Песто.

Професорка Мері-Енн Лі, професор екології морських і полярних хижаків в Університеті Тасманії, пояснила, що пінгвіни в дикій природі іноді важать більше за своїх батьків, але це недовго. Процес дорослішання споживає запаси енергії.

"У дикій природі в Песто були б хороші резерви організму. Це означало б, що в нього були хороші батьки, які добре його годували, і тоді в нього було б більше часу, перш ніж йому справді потрібно було б ефективно добувати собі їжу", — наголосила Лі.

На Песто їдуть подивитися туристи з усього світу, а сторінка пінгвіненяти є найбільш популярною, кажуть працівники акваріума. Олівія Вілсон, представниця компанії Merlin Entertainments, яка управляє акваріумом, заявила, що близько 4,2 мільярда людей переглянули сторінку Песто через соціальні мережі та вебсайт Sea Life Melbourne.

Його популярність у мережі різко зросла цього місяця, коли акваріум опублікував інформацію про його стать. Оскільки у королівських пінгвінів відсутній статевий диморфізм, тобто у них немає зовнішніх видимих ознак, які б дозволяли доглядачам легко розрізняти стать, довелося відправити зразок крові на аналіз, щоб підтвердити стать Песто.

Коли прийшли результати і виявилося, що це хлопчик, доглядачі відсвяткували цю подію фірмовим тортом і відео, яке набрало багато переглядів в Instagram і TikTok.

Песто – самець

Раніше Фокус писав, що найбільш вимираючий пінгвін з жовтими очима став "Птахом року".