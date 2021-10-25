Ученые выяснили, что сперматозоиды обезьян могут помочь в лечении человеческого бесплодия

Эксперты использовали макак-резусов, поскольку они имеют схожие с человеком репродуктивные механизмы и являются идеальной моделью для изучения методов лечения мужского бесплодия на основе стволовых клеток.

В новом исследовании, проведенном под руководством Университета Джорджии, ученым с помощью эмбриональных стволовых клеток, собранных у макак-резусов удалось создать функциональные сперматозоиды, пишет Earth.com.

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Этот важный научный прорыв может привести к инновационным методам лечения человеческого бесплодия.

"Это большой прорыв в создании терапии на основе стволовых клеток для лечения мужского бесплодия в тех случаях, когда мужчины не производят жизнеспособных сперматозоидов", — рассказал ведущий автор исследования Чарльз Исли из Университета Джорджии.

В своем исследовании эксперты использовали эмбриональные стволовые клетки макак-резусов для получения незрелых сперматозоидов (известных как круглые сперматиды), которые, как оказалось, способны оплодотворить яйцеклетку макаки-резуса.

По словам авторов исследования, поскольку макаки-резусы имеют схожие с человеком репродуктивные механизмы, они являются идеальной и необходимой моделью для изучения методов лечения мужского бесплодия на основе стволовых клеток.

Несмотря на то, что несколько лет назад исследователям удалось получить клетки, похожие на сперматозоиды, используя стволовые клетки мыши, пока не было ясно, сможет ли эта технология оказаться успешной для человека. А все из-за огромных различий между репродуктивными системами мышей и людей.

С помощью технологии, проверенной на обезьянах, у экспертов появляется больше надежд на то, что люди вскоре смогут извлечь пользу из их нового исследования.

В будущем ученые намереваются имплантировать эмбрионы суррогатной макаке-резус, чтобы выяснить, смогут ли эмбрионы из сперматидов "из пробирки" в конечном итоге, произвести здоровых детей. Это важный шаг для выяснения того, может ли сперма, созданная в лаборатории, однажды быть использована для размножения человека.

"Мы будем внимательно следить за тем, как исследователи проводят эту работу на макаках, сначала выясняя, могут ли яйцеклетки, оплодотворенные таким типом спермы, привести к беременности, а затем выясняя, можно ли достичь беременности с помощью спермы, полученной из клеток кожи", — отметила директор благотворительного фонда Progress Educational Trust Сара Норкросс.

Она также подчеркнула, что даже если этот эксперимент будут успешен на макаках, потребуется еще много лет и гораздо больше исследований, прежде чем такие методы можно будет использовать в лечении человеческого бесплодия.