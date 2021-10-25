Учені з'ясували, що сперматозоїди мавп можуть допомогти в лікуванні людського безпліддя

Експерти використовували макак-резусів, оскільки вони мають схожі з людиною репродуктивні механізми і є ідеальною моделлю для вивчення методів лікування чоловічого безпліддя на основі стовбурових клітин.

У новому дослідженні, проведеному під керівництвом Університету Джорджії, вченим за допомогою ембріональних стовбурових клітин, зібраних у макак-резусів вдалося створити функціональні сперматозоїди, пише Earth.com.

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Цей важливий науковий прорив може призвести до інноваційних методів лікування людського безпліддя.

"Це великий прорив у створенні терапії на основі стовбурових клітин для лікування чоловічого безпліддя в тих випадках, коли чоловіки не виробляють життєздатних сперматозоїдів", — розповів провідний автор дослідження Чарльз Іслі з Університету Джорджії.

У своєму дослідженні експерти використовували ембріональні стовбурові клітини макак-резусів для отримання незрілих сперматозоїдів (відомих як круглі сперматиди), які, як з'ясувалося, здатні запліднити яйцеклітину макаки-резусу.

За словами авторів дослідження, оскільки макаки-резуси мають схожі з людиною репродуктивні механізми, вони є ідеальною і необхідною моделлю для вивчення методів лікування чоловічого безпліддя на основі стовбурових клітин.

Незважаючи на те, що кілька років тому дослідникам вдалося отримати клітки, схожі на сперматозоїди, використовуючи стовбурові клітини миші, поки не було зрозуміло, чи зможе ця технологія стати успішною для людини. А все через величезні відмінності між репродуктивними системами мишей і людей.

За допомогою технології, перевіреної на мавпах, в експертів з'являється більше надій на те, що люди незабаром зможуть отримати користь з їхнього нового дослідження.

У майбутньому вчені мають намір імплантувати ембріони сурогатної макаки-резус, щоб з'ясувати, чи зможуть ембріони зі сперматидів "із пробірки" в кінцевому підсумку, зробити здорових дітей. Це важливий крок для з'ясування того, чи може сперма, створена в лабораторії, одного разу бути використана для розмноження людини.

"Ми будемо уважно стежити за тим, як дослідники проводять цю роботу на макаках, спочатку з'ясовуючи, чи можуть яйцеклітини, запліднені таким типом сперми, призвести до вагітності, а потім з'ясовуючи, чи можна досягти вагітності за допомогою сперми, отриманої з клітин шкіри", — зазначила директорка благодійного фонду Progress Educational Trust Сара Норкросс.

Вона також підкреслила, що навіть якщо цей експеримент буде успішним на макаках, буде потрібно ще багато років і набагато більше досліджень, перш ніж такі методи можна буде використовувати в лікуванні людського безпліддя.