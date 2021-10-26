Исследователи выяснили, что у поющих лемуров есть чувство ритма, как у людей

Ученые проанализировали песни 39 индри и обнаружили, что, как и человек, эти существа используют так называемые категориальные ритмы.

Крупный, находящийся под угрозой исчезновения вид лемуров — индри имеют пушистые уши, проницательный взгляд и склонность к моногамии. Однако, что поражает в них больше всего, так это владение чувством ритма, пишет The Guardian.

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Индри (также бабакото) известны своим характерным пением, звуком, похожим на набор волынок, на которые кто-то наступает. Эти животные часто исполняют песни вместе с членами своей семьи, дуэтом или хором, издавая звуки от рева до вопля.

В своем новом исследовании ученые проанализировали песни 39 индри, входящих в 20 групп приматов и обнаружили, что, как и люди, эти существа используют так называемые категориальные ритмы.

Эти ритмы, по сути, представляют собой характерные и предсказуемые закономерности интервалов между началом нот. Эти интервалы между звуками имеют либо одну и ту же продолжительность (1:1), либо удвоенную продолжительность (1:2).

Хотя ритмы 1:1 ранее были идентифицированы у некоторых певчих птиц, команда отмечает, что их результаты являются первым случаем выявления категориальных ритмов у нечеловеческих млекопитающих.

"Причем доказательства даже сильнее, чем у птиц", — отметила Андреа Ривиньяни, соавтор исследования из Института психолингвистики Макса Планка.

Эксперты также выяснили, что когда бабакото поют, они постепенно снижают свой темп — в музыкальных терминах это называется ритардандо. При этом, песни индри мужского и женского пола имеют разный темп, но, тем не менее, следуют одному и тому же ритму. По словам Ривиньяни, это может свидетельствовать о том, что ритм не развивался как способ для одного пола похвастаться перед другим.

"Возможно, также и у нашего вида ритм развивался не под давлением полового отбора, а скорее в целях группового объединения", — добавила Ривиньяни.

Считается, что последний общий предок человека и бабакото жил 77,5 млн лет назад. Однако способность к пению и эти ритмические категории довольно редки у млекопитающих, поэтому маловероятно, что этот признак передался от общего предка. Он независимо появился среди поющих видов, скорее, для того, чтобы помочь координации, обработке и обучению песни.

Важно отметить, что это захватывающее открытие дает новый инструмент для анализа ритмического поведения не только у других видов, но и у нас самих.