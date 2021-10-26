Дослідники з'ясували, що у співочих лемурів є почуття ритму, як у людей

Вчені проаналізували пісні 39 індрі та виявили, що, як і людина, ці істоти використовують так звані категоріальні ритми.

Великий вид лемурів, що знаходиться під загрозою зникнення, — індрі мають пухнасті вуха, проникливий погляд і схильність до моногамії. Однак, що вражає в них найбільше, це володіння почуттям ритму, пише The Guardian.

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Індрі (також бабакото) відомі своїм характерним співом, звуком, схожим на набір волинок, на які хтось стає. Ці тварини часто виконують пісні разом із членами своєї сім'ї, дуетом чи хором, видаючи звуки від реву до крику.

У своєму новому дослідженні вчені проаналізували пісні 39 індрі, що входять до 20 груп приматів, і виявили, що, як і люди, ці істоти використовують так звані категоріальні ритми.

Ці ритми, по суті, є характерними і передбачуваними закономірностями інтервалів між початком нот. Ці інтервали між звуками мають або ту саму тривалість (1:1), або подвоєну тривалість (1:2).

Хоча ритми 1:1 раніше були ідентифіковані у деяких співочих птахів, команда зазначає, що їхні результати є першим випадком виявлення категоріальних ритмів у нелюдських ссавців.

"Причому докази навіть сильніші, ніж у птахів", — зазначила Андреа Рівіньяні, співавторка дослідження з Інституту психолінгвістики Макса Планка.

Експерти також з'ясували, що коли бабакото співають, вони поступово знижують свій темп — у музичних термінах це називається рітардандо. При цьому, пісні індрі чоловічої та жіночої статі мають різний темп, але, проте, слідують тому самому ритму. За словами Рівіньяні, це може свідчити про те, що ритм не розвивався як спосіб для однієї статі похвалитися перед іншою.

"Можливо, також і у нашого виду ритм розвивався не під тиском статевого відбору, а скоріше з метою групового об'єднання", — додала Рівіньяні.

Вважається, що останній загальний предок людини та бабакото жив 77,5 млн. років тому. Однак здатність до співу і ці ритмічні категорії досить рідкісні у ссавців, тому малоймовірно, що ця ознака передалася від загального предка. Він незалежно з'явився серед видів, що співають, швидше, для того, щоб допомогти координації, обробці та навчанню пісні.

Важливо, що це захопливе відкриття дає новий інструмент аналізу ритмічного поведінки у інших видів, а й у нас самих.