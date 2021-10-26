Топ-5 научных открытий, которые навсегда изменили мир

Существует много ключевых открытий в истории, но здесь представлены некоторые из тех, которые навсегда изменили ход человеческой цивилизации.

Многочисленные научные открытия способствовали развитию человеческой цивилизации на протяжении тысячелетий. Вот пять открытий, которые были революционными на момент появления и продолжают оказывать влияние на мир сегодня, сообщает discovermagazine.com

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

ДНК

Фото: Pixabay

ДНК — это молекула, которая кодирует генетическую информацию для всего живого. Многие думают, что ДНК открыли ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик в 1953 году. Но на самом деле ДНК впервые обнаружил в 1869 году швейцарский врач Фридрих Мишер. Он обнаружил в клетках крови то, что он назвал "нуклеином".

Термин нуклеин в конечном итоге, превратился ДНК, сокращение от дезоксирибонуклеиновой кислоты. Затем было революционное открытие в области генетики, которое сделали Уотсон и Крик, когда они идентифицировали двухцепочечную спиральную структуру ДНК, соединенную водородными связями. За свое открытие Уотсон и Крик получили Нобелевскую премию в 1962 году. В 2014 году Уотсон продал с аукциона свою медаль Нобелевской премии более чем за 4 миллиона долларов. Покупателем стал российский миллиардер, который через год вернул эту медаль Уотсону. В 2019 году Уотсона лишили всех почетных званий из-за расистских высказываний.

Земля в движении

Фото: NASA / Terry Virts

Математик и астроном Николай Коперник обнаружил, что все во Вселенной вращается вокруг Солнца, а не вокруг Земли. До его открытия считалось, что Земля была центром Вселенной, а планеты и Солнце, вращаются вокруг нее. В 1543 году он опубликовал свою работу "О вращении небесных сфер", в которой описал свои теории. Среди них была и та, которая объясняла смену дня и ночи вращением Земли вокруг своей оси.

Гелиоцентризм Коперника заменил общепринятую теорию Птолемея, которая утверждала, что Земля неподвижна. Работа Коперника не стала известной при его жизни, но позже она получила поддержку. Галилей согласился с теорией Коперника и доказал ее с помощью телескопа, чтобы подтвердить, что разные фазы, которые прошла Венера, были результатом ее вращения вокруг Солнца. Кстати, останки Коперника, подтвержденные с помощью теста ДНК, обнаружили под польским собором в 2005 году.

Открытие роли Земли в Солнечной системе изменило представление о нашем месте во Вселенной и проложило путь для современной астрономии.

Электричество

Фото: New Atlas

Некоторые считают, что один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин, открыл электричество во время своего известного эксперимента с ключом и воздушным змеем. Фактически, в своем эксперименте в 1752 году он использовал ключ и воздушного змея, чтобы продемонстрировать, что молния — это форма электричества.

Еще в 600 г. до н.э. древнегреческий философ Фалес Милетский впервые наблюдал статическое электричество, когда он тер мех об окаменевшую древесную смолу, известную как янтарь. Слово "электрический", которое происходит от греческого названия янтарь – "электрон", придумал британский ученый Уильям Гилберт. Именно Гилберта считают "отцом электричества", и он был также первым, кто использовал термины "магнитный полюс", "электрическая сила" и "электрическое притяжение". В 1600 году вышла его шеститомная книга "De magnete, magneticisque corporibus et de Magno Magnete Tellure" ("О магните, магнитных телах и большом магните — Земле"). Среди других теорий здесь была описана гипотеза о том, что Земля сама по себе является магнитом.

Теория микробов

Фото: wikipedia

Луи Пастер обнаружил, что живые микроорганизмы вызывают брожение, в результате чего молоко и вино могут скиснуть. Эксперименты Пастера показали, что этих микробов можно уничтожить путем нагревания — процесса, который нам теперь известен как пастеризация.

Открытие избавило людей от болезней, вызванных бактериями в непастеризованных продуктах, таких как яйца, молоко и сыры. Благодаря Пастеру отношение к микробам изменилось и это привело к новым достижениям, таким как антисептические хирургические методы и открытие конкретных микробов, вызывающих туберкулез, холеру и сибирскую язву.

Сила тяжести

Фото: Live Science

Насколько известно на голову Исаака Ньютона не падало яблоко. Но вид яблока, падающего с дерева, способствовал открытию силы тяжести ученым, когда ему было всего 23 года. Он выяснил, что чем больше масса объекта, тем больше сила притяжения. И чем дальше объекты находятся друг от друга, тем слабее эта сила.

Работа Ньютона и его понимание силы тяжести используются для объяснения всего, от траектории полета футбольного мяча до вращения Земли вокруг Солнца. Также в 1687 году Ньютон опубликовал свою книгу "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" ("Математические начала натуральной философии"), в которой подробно описал закон всемирного тяготения и три закона движения. Его работы стали основой современной физики.