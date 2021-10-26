Топ-5 наукових відкриттів, які назавжди змінили світ

Існує багато ключових відкриттів в історії, але тут представлені деякі з тих, що назавжди змінили хід людської цивілізації.

Численні наукові відкриття сприяли розвитку людської цивілізації протягом тисячоліть. Ось п'ять відкриттів, які були революційними на момент появи та продовжують впливати на світ сьогодні, повідомляє discovermagazine.com.

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ДНК

Фото: Pixabay

ДНК – це молекула, яка кодує генетичну інформацію для всього живого. Багато хто думає, що ДНК відкрили вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік у 1953 році. Але насправді ДНК вперше виявив у 1869 році швейцарський лікар Фрідріх Мішер. Він виявив у клітинах крові те, що він назвав "нуклеїном".

Термін нуклеїн у кінцевому підсумку перетворився на ДНК, скорочення від дезоксирибонуклеїнової кислоти. Потім було революційне відкриття в галузі генетики, яке зробили Вотсон і Крік, коли вони ідентифікували дволанцюгову спіральну структуру ДНК, з'єднану водневими зв'язками. За своє відкриття Вотсон і Крік отримали Нобелівську премію у 1962 році. У 2014 році Вотсон продав з аукціону свою медаль Нобелівської премії більш ніж за 4 мільйони доларів. Покупцем став російський мільярдер, який за рік повернув цю медаль Вотсону. У 2019 році Вотсона позбавили всіх почесних звань через расистські висловлювання.

Земля в русі

Фото: Земля

Математик та астроном Микола Коперник з'ясував, що все у Всесвіті обертається навколо Сонця, а не навколо Землі. До його відкриття вважалося, що Земля була центром Всесвіту, а планети і Сонце обертаються навколо неї. У 1543 він опублікував свою роботу "Про обертання небесних сфер", в якій описав свої теорії. Серед них була та, яка пояснювала зміну дня і ночі обертанням Землі навколо своєї осі.

Геліоцентризм Коперника замінив загальноприйняту теорію Птолемея, яка стверджувала, що Земля нерухома. Робота Коперника не стала відомою за його життя, але пізніше вона отримала підтримку. Галілей погодився з теорією Коперника і довів її за допомогою телескопа, щоб підтвердити, що різні фази Венери були результатом її обертання навколо Сонця. До речі, останки Коперника, підтверджені за допомогою тесту ДНК, знайшли під польським собором у 2005 році.

Відкриття ролі Землі у Сонячній системі змінило уявлення про наше місце у Всесвіті та проклало шлях для сучасної астрономії.

Електрика

Фото: New Atlas

Дехто вважає, що один із батьків-засновників США, Бенджамін Франклін, відкрив електрику під час свого відомого експерименту з ключем та повітряним змієм. Фактично, у своєму експерименті в 1752 році він використав ключ і повітряного змія, щоб продемонструвати, що блискавка — це форма електрики.

Ще 600 р. до н. е. давньогрецький філософ Фалес Мілетський вперше спостерігав статичну електрику, коли він тер хутро об скам'янілу деревну смолу, відому як бурштин. Слово "електричний", яке походить від грецької назви бурштин — "електрон", вигадав британський учений Вільям Гілберт. Саме Гілберта вважають "батьком електрики", і він був також першим, хто використовував терміни "магнітний полюс", "електрична сила" та "електричне тяжіння". У 1600 році вийшла його шеститомна книга "De magnete, magneticisque corporibus et de Magno Magnete Tellure" ("Про магніт, магнітні тіла і великий магніт — Землю"). Серед інших теорій тут було описано гіпотезу про те, що Земля як така є магнітом.

Теорія мікробів

Фото: wikipedia

Луї Пастер з'ясував, що живі мікроорганізми викликають бродіння, внаслідок чого молоко та вино можуть скиснути. Експерименти Пастера показали, що ці мікроби можна знищити шляхом нагрівання — процесу, який нам тепер відомий як пастеризація.

Відкриття позбавило людей хвороб, викликаних бактеріями в непастеризованих продуктах, таких як яйця, молоко і сири. Завдяки Пастеру ставлення до мікробів змінилося і це призвело до нових досягнень, таких як антисептичні хірургічні методи та відкриття конкретних мікробів, що викликають туберкульоз, холеру та сибірку.

Сила тяжіння

Наскільки відомо, на голову Ісаака Ньютона не падало яблуко. Але погляд на те, як яблуко падає з дерева, сприяв відкриттю сили тяжіння вченим, коли йому було лише 23 роки. Він з'ясував, що чим більша маса об'єкта, тим більша сила тяжіння. І чим далі об'єкти знаходяться одне від одного, тим слабша ця сила.

Робота Ньютона та його розуміння сили тяжіння використовуються для пояснення всього від траєкторії польоту футбольного м'яча до обертання Землі навколо Сонця. Також у 1687 році Ньютон опублікував свою книгу "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" ("Математичні початки натуральної філософії"), в якій докладно описав закон всесвітнього тяжіння і три закони руху. Його роботи стали основою сучасної фізики.