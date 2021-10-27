Полдюжины взрывов. Астрономы зафиксировали серию извержений на краю Солнца (видео)

Серия взрывов на нашей звезде продолжалась целых 5 часов.

Во вторник, 26 октября, Обсерватория солнечной динамики, космический аппарата NASA, зафиксировал серию извержений на краю Солнца, который не обращен к Земле. Где именно произошли эти взрывы неясно, но сайт наблюдения за космической погодой SpaceWeather.com предположил, что это солнечное пятно или темная концентрация магнитной активности на поверхности Солнца, сообщает space.com

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"Не меньше, чем полдюжины взрывов произошло на Солнце", — говорится в отчете SpaceWeather.com. "Место взрыва скрыто прямо за краем Cолнца. Это почти наверняка нестабильное солнечное пятно".

В отчете также говорится, что у ученых будет возможность больше узнать о месте извержений, когда Солнце повернется этой частью к Земле в течение 1-2 дней. Вращение Солнца разное на разных широтах, потому что это большой шар газа, и для вращения на экваторе ему требуется 24 земных дня, а на полюсах — более 30 дней.

[ + – ] Извержения на Солнце.

В этом году продолжается начало нового 11-летнего цикла солнечной активности, который начался в декабре 2019 года. В начале цикла обычно появляется меньше солнечных пятен и происходит меньше извержений, а затем эти явления усиливаются по мере достижения пика солнечной активности, который ожидается примерно в середине 2025 года.

[ + – ] На фотографии Обсерватории солнечной динамики видна область солнечной активности (вверху посередине слева) на левом краю Солнца, когда она стала видимой 26 октября 2021 года. Фото: NASA

Пока неясно, насколько сильным будет этот цикл солнечной активности, но ученые говорят, что среднее количество солнечных пятен будет ниже, чем всегда: от 95 до 130 на пике по сравнению с обычными 140–220 солнечных пятен.

Обсерватория солнечной динамики – это один из телескопов и космических аппаратов, которые наблюдают за Солнцем, чтобы улучшить прогнозы солнечной погоды. Сильная вспышка, направленная на Землю, если она сопровождается потоком заряженных частиц, известным как выброс корональной массы, может вызвать такие проблемы, как выход из строя спутников или повреждение линий электропередач.