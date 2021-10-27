Пів дюжини вибухів. Астрономи зафіксували серію вивержень на краю Сонця (відео)

Серія вибухів на нашій зірці тривала цілих 5 годин.

У вівторок, 26 жовтня, Обсерваторія сонячної динаміки, космічний апарат NASA, зафіксувала серію вивержень на краю Сонця, яка не звернена до Землі. Де саме сталися ці вибухи незрозуміло, але сайт спостереження за космічною погодою SpaceWeather.com припустив, що це сонячна пляма або темна концентрація магнітної активності на поверхні Сонця, повідомляє space.com.

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"Не менше, ніж пів дюжини вибухів сталися на Сонці, — йдеться у звіті SpaceWeather.com. — Місце вибуху приховано прямо за краєм Сонця. Це майже напевно нестабільна сонячна пляма".

У звіті також говориться, що вчені мають можливість більше дізнатися про місце вивержень, коли Сонце повернеться цією частиною до Землі протягом 1-2 днів. Обертання Сонця різне на різних широтах, тому що це велика куля газу, і для обертання на екваторі йому потрібно 24 земні дні, а на полюсах — понад 30 днів.

[ + – ] Виверження на Сонці.

Цього року продовжується початок нового 11-річного циклу сонячної активності, який розпочався в грудні 2019 року. На початку циклу зазвичай з'являється менше сонячних плям і відбувається менше вивержень, а потім ці явища посилюються в міру досягнення піку сонячної активності, що очікується приблизно в середині 2025 року.

[ + – ] На фотографії Обсерваторії сонячної динаміки видно область сонячної активності (на середині ліворуч) на лівому краю Сонця, коли вона стала видимою 26 жовтня 2021 року. Фото: ISS

Поки незрозуміло, наскільки сильним буде цей цикл сонячної активності, але вчені кажуть, що середня кількість сонячних плям буде нижчою, ніж завжди: від 95 до 130 на піку порівняно зі звичайними 140–220 сонячними плямами.

Обсерваторія сонячної динаміки – це один із телескопів і космічних апаратів, які спостерігають за Сонцем, щоб покращити прогнози сонячної погоди. Сильний спалах, спрямований на Землю, якщо він супроводжується потоком заряджених частинок, відомим як викид корональної маси, може викликати такі проблеми як вихід із ладу супутників або пошкодження ліній електропередач.