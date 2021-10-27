Исследователи открыли 478 ранее неизвестных храмов майя и ольмеков

По мнению археологов, комплексы служили местами ритуальных собраний, и некоторые из них были построены в определенные важные даты на одной прямой с восходом солнца.

Во время недавних раскопок, на юге Мексики археологи обнаружили 478 древних церемониальных комплексов, построенных различными доколумбовыми цивилизациями, пишет IFLS.

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Исследователи предполагают, что недавно обнаруженные постройки могут помочь пролить свет на загадочные отношения между ольмеками и майя, предоставляя некоторые подсказки о том, как последние достигли огромной известности.

В прошлом году та же команда исследователей раскопала самое большое и древнее сооружение майя из когда-либо найденных — Агуада Феникс. Считается, что он был построен между 1000 и 800 гг. до н.э., и отличался особой планировкой, состоящей из центрального плато, по бокам которого располагались 20 небольших платформ (насыпей).

Такое расположение было очень важным, поскольку число 20, как известно, имело космологическое значение для майя. Археологи также обнаружили несколько других объектов, которые были построены в соответствии этой же схеме.

Исследователи хотели узнать, была ли эта культурная традиция уникальной только для майя или же она использовалась и другими древними культурами.

Чтобы выяснить это, эксперты проанализировали общедоступные данные, полученные с помощью лидара — технологии, которая использует лазеры для обнаружения скрытых трехмерных структур.

На территории площадью 84 500 км² им удалось выявить почти 500 древних комплексов, датируемых периодом между 1050 и 400 гг. до. н. э. Интересно, что многие из этих сооружений повторяют пространственное расположение Агуада Феникс, но были построены культурами, предшествовавшими майя.

[ + – ] Несколько стоянок имели одинаковую планировку, включая Сан-Лоренцо (вверху слева) и Агуада Феникс (вверху справа)

Например, такие же архитектурные особенности были найдены на древней ольмекской стоянке Сан-Лоренцо, процветающей между 1400 и 1150 гг. до н.э. Это говорит о том, что Сан-Лоренцо мог послужить образцом для более поздних сооружений, включая Агуада Феникс, и что майя унаследовали дизайн своих храмов от более древней цивилизации ольмеков.

Хотя такой вывод на данном этапе является лишь предварительным, эти открытия могут помочь решить давнюю загадку относительно того, произошли ли майя от ольмеков или развивались независимо.

"Сан-Лоренцо всегда считался уникальным и отличался в плане расположения от тех сооружений, которые появилось позже. Однако теперь мы знаем, что он очень похож на Агуада Феникс. Это говорит нам о том, что Сан-Лоренцо использовался как пример для других сооружений, которые позже были построены майя", — объяснил ведущий автор исследования Такеши Иномата из Аризонского университета.

По мнению археологов, комплексы служили местами ритуальных собраний, и некоторые из них были построены в определенные важные даты на одной прямой с восходом солнца.

"Для того чтобы выяснить, как и почему были возведены эти комплексы, нам необходимо провести дополнительные исследования, но их открытие уже изменило наше понимание отношений между майя и ольмеками, предположив, что эти две древние культуры имели больше общего друг с другом, чем считалось ранее", — заключили ученые.