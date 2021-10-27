Дослідники відкрили 478 раніше невідомих храмів майя та ольмеків

На думку археологів, комплекси слугували місцями ритуальних зборів, і деякі з них були побудовані у певні важливі дати на одній прямій зі сходом сонця.

Під час нещодавніх розкопок, на півдні Мексики археологи знайшли 478 стародавніх церемоніальних комплексів, побудованих різними доколумбовими цивілізаціями, пише IFLS.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дослідники припускають, що нещодавно знайдені споруди можуть допомогти пролити світло на загадкові стосунки між ольмеками та майя, надаючи деякі підказки про те, як останні досягли величезної популярності.

Минулого року та ж команда дослідників розкопала найбільшу та найдавнішу споруду майя з будь-коли знайдених — Агуада Фенікс. Вважається, що він був збудований між 1000 і 800 pp. до н. е., і відрізнявся особливим плануванням, що складається з центрального плато, з боків якого розташовувалися 20 невеликих платформ (насипів).

Таке розташування було дуже важливим, оскільки число 20 мало космологічне значення для майя. Археологи також знайшли кілька інших об'єктів, які були побудовані відповідно до цієї ж схеми.

Дослідники хотіли дізнатися, чи ця культурна традиція була унікальною тільки для майя або ж вона використовувалася й іншими древніми культурами.

Щоб з'ясувати це, експерти проаналізували загальнодоступні дані, отримані за допомогою лідара — технології, яка використовує лазери для виявлення прихованих тривимірних структур.

На території площею 84 500 км їм вдалося знайти майже 500 стародавніх комплексів, датованих періодом між 1050 і 400 рр. до. н. е. Цікаво, що багато цих споруд повторюють просторове розташування Агуада Фенікс, але були побудовані культурами, що передували майя.

[ + – ] Декілька стоянки мали однакове планування, враховуючи Сан-Лоренцо (вгорі ліворуч) та Агуада Фенікс (вгорі праворуч)

Наприклад, такі ж архітектурні особливості були знайдені на древній стоянці ольмекської Сан-Лоренцо, що процвітає між 1400 і 1150 рр. до н. е. Це говорить про те, що Сан-Лоренцо міг слугувати зразком для пізніших споруд, враховуючи Агуада Фенікс, і що майя успадкували дизайн своїх храмів від давнішої цивілізації ольмеків.

Хоча такий висновок на цьому етапі є лише попереднім, ці відкриття можуть допомогти вирішити давню загадку щодо того, чи пішли майя від ольмеків, чи розвивалися незалежно.

"Сан-Лоренцо завжди вважався унікальним і відрізнявся в плані розташування від тих споруд, які з'явилися пізніше. Однак тепер ми знаємо, що він дуже схожий на Агуада Фенікс. Це говорить нам про те, що Сан-Лоренцо використовувався як приклад для інших споруд, які пізніше були збудовані майя", — пояснив провідний автор дослідження Такеші Іномата з університету Арізони.

На думку археологів, комплекси слугували місцями ритуальних зборів, і деякі з них були побудовані у певні важливі дати на одній прямій зі сходом сонця.

"Для того щоб з'ясувати, як і чому були зведені ці комплекси, нам необхідно провести додаткові дослідження, але їхнє відкриття вже змінило наше розуміння стосунків між майя та ольмеками, припустивши, що ці дві давні культури мали більше спільного одне з одним, ніж вважалося раніше", — підсумували вчені.