Мумии в лодках посреди пустыни. Анализ ДНК пролил свет на загадочное захоронение в Китае (фото)

Люди, похороненные в лодках, оказались потомками древнего этноса, который жил в Ледниковом периоде.

В рамках нового исследования с участием ученых из Китая, США и Европы были проанализированы ДНК 13 мумий, обнаруженных на северо-западе Китая. Впервые удалось расшифровать их геном. Об этом сообщает Nature.

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С тех пор, как эти мумифицированные тела, похороненные необычным образом — в лодках в пустыне Таримского бассейна, — были обнаружены, археологи не могли прийти к единому мнению относительно их происхождения.

Большую часть этих мумий нашли в 90-х годах в Синьцзяне. Одежда и сами тела удивительным образом сохранились в естественной среде, несмотря на то, что похоронили их около 4 тыс. лет назад. Во многом благодаря сухому воздуху пустыни. Отчетливо видны даже черты лиц и цвет волос.

По внешнему виду, одежде из шерсти и тому, что рядом с мумиями лежали сыр и пшеница ученые сделали вывод, что эти люди были пастухами-кочевниками, которые пришли из степей западной части азиатского континента. Также высказывались предположение о том, что, возможно, они были фермерами, которые мигрировали с горных территорий Центральной Азии.

Но эти догадки не вполне верны. Исследователи изучили 13 этих мумий и впервые расшифровали их геном. Оказалось, что это останки не мигрантов, а местного этноса, который восходит к древней азиатской группе, широко распространенной во времена Ледникового периода.

Гарвардский антрополог Кристина Уоринер объясняет, что "обнаружены подтверждения того, что эти люди принадлежали к генетически изолированному местному населению".

Но, вместе с тем, ученые отмечают, что, судя по всему, они были открыты к новым идеям и заимствовали технологии у соседних поселений — пастухов и фермеров. В то же время они развивали и собственную уникальную культуру, элементы которой не прослеживаются ни у одной другой группы.

Анализ мумий показал, что эти люди не заводили семьи с представителями других народностей и были прямыми потомками группы, жившей в Ледниковом периоде, которая впоследствии исчезла, примерно 10 тыс. лет назад.

Их называют древними северными европейцами. Геном этих охотников-собирателей частичной сохранился у современных представителей коренных народов Сибири и Америки.

Для ученых было неожиданностью то, что эти люди оказались на территории Таримского бассейна.

Ранее Фокус сообщал, что археологи в Китае нашли череп животного, которое жило 5 млн лет назад. Исследователи обнаружили прекрасно сохранившийся за 5 млн лет окаменелый череп древней лошади.