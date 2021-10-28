Мумії в човнах посеред пустелі. Аналіз ДНК пролив світло на загадкове поховання у Китаї (фото)
Люди, поховані в човнах, виявилися нащадками стародавнього етносу, який жив у льодовиковому періоді.
У межах нового дослідження за участю вчених із Китаю, США та Європи було проаналізовано ДНК 13 мумій, виявлених на північному заході Китаю. Вперше вдалося розшифрувати їхній геном. Про це повідомляє Nature.
З тих пір, як ці муміфіковані тіла, поховані незвичайним чином — у човнах у пустелі Таримського басейну, були виявлені, археологи не могли дійти єдиної думки щодо їхнього походження.
Більшість цих мумій знайшли у 90-х роках у Сіньцзяні. Одяг і самі тіла дивним чином збереглися у природному середовищі, незважаючи на те, що поховали їх близько 4 тис. років тому. Багато в чому завдяки сухому повітрі пустелі. Виразно видно навіть риси обличчя та колір волосся.
Судячи з вигляу, одягу з вовни і того, що поряд із муміями лежали сир і пшениця, вчені зробили висновок, що ці люди були пастухами-кочівниками, які прийшли зі степів західної частини азійського континенту. Також висловлювалися припущення про те, що, можливо, вони були фермерами, які мігрували з гірських територій Центральної Азії.
Але ці припущення не цілком правильні. Дослідники вивчили 13 цих мумій і вперше розшифрували їхній геном. Виявилося, що це рештки не мігрантів, а місцевого етносу, що перегукується з давньою азійською групою, широко поширеною за часів льодовикового періоду.
Гарвардська антропологиня Крістіна Ворінер пояснює, що "виявлено підтвердження того, що ці люди належали до генетично ізольованого місцевого населення".
Але, разом з тим, вчені відзначають, що, зважаючи на все, вони були відкриті до нових ідей і запозичували технології у сусідніх поселень — пастухів і фермерів. У той самий час вони розвивали власну унікальну культуру, елементи якої не простежуються в жодної іншої групи.
Аналіз мумій показав, що ці люди не заводили сім'ї з представниками інших народностей і були прямими нащадками групи, яка жила в льодовиковому періоді, яка згодом зникла, приблизно 10 тис. років тому.
Їх називають давніми північними європейцями. Геном цих мисливців-збирачів частково зберігся в сучасних представників корінних народів Сибіру й Америки.
Для вчених було несподіванкою те, що ці люди опинилися біля Таримського басейну.
Раніше Фокус повідомляв, що археологи в Китаї знайшли череп тварини, яка жила 5 млн років тому. Дослідники виявили скам'янілий череп стародавнього коня, що чудово зберігся за 5 млн років.