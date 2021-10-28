В США начинаются клинические испытания первой вакцины против рака груди
По словам ученых, появление вакцины против самой агрессивной и смертельной формы рака груди скоро станет реальностью.
Клиника Кливленда, США, объявила о начале первых испытаний на людях, инъекции, которая предназначена предотвратить развитие трижды негативного рака груди, который сейчас не реагирует на гормональную или лекарственную терапию и его можно предотвратить только с помощью мастэктомии (удалением молочной железы), сообщает Sciencealert.
До этого времени, ученые, которые работают над вакциной против трижды негативного рака груди (ТНРМЖ), проводили свои испытания только в лаборатории и на животных. Но теперь начнутся испытания на людях, ведь Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило заявку на применение нового лекарственного препарата для инъекций.
В испытаниях примут участие женщины, которые пережили раннюю стадию трижды негативного рака груди, но имеют высокий риск рецидива. В дальнейшем ученые хотят испытать вакцину на здоровых женщинах, которые имеют высокий риск заболеть раком, что может быть связано с мутациями гена BRCA1.
Белок восприимчивости к раку молочной железы типа 1 у человека кодируется геном BRCA1.
"Мы надеемся, что это будет настоящая профилактическая вакцина, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие трижды негативного рака груди, формы рака груди, для которой у нас есть наименее эффективные методы лечения", — говорит Г. Томас Бадд из Клиники Кливленда.
Трижды негативный рак груди
Трижды негативный рак груди составляет от 12% до 15% всех случаев рака груди и убивает почти четверть пациентов в течение пяти лет после подтверждения диагноза. Он чаще встречается у женщин с мутацией BRCA1. Наличие определенного белка, α-лактальбумина, обычно сопутствует заболеванию, хотя предполагается, что он появляется только во время кормления грудью.
Действие вакцины
Вакцина будет нацелена на этот белок, побуждая иммунную систему предотвращать возникновение опухоли груди. Инъекция будет включать лекарство, которое предупреждает иммунную систему о наличии α-лактабальбумина, чтобы остановить появление опухоли.
Участники эксперимента получат три инъекции
В эксперименте будут принимать участие от 18 до 24 женщин, у которых нет опухолей после проведенного лечения трижды негативного рака груди на ранней стадии в течение последних трех лет. Они получат три прививки с интервалом в две недели. Ученые начнут с небольших доз и будут внимательно следить за пациентами, прежде чем увеличивать дозу.
"Как только мы выясним, какое количество вакцины мы можем ввести, мы посмотрим на ее влияние на иммунную систему", — говорит Бадд. "Мы сможем понять эффективна ли вакцина, а затем будем увеличивать дозы".
Ученые планируют завершить свое исследование в сентябре 2022 года.
По статистике в Украине в 2020 году было выявлено 157 274 случаев рака груди. Эта форма рака по количеству заболевших находится на втором месте в стране после злокачественных новообразований кожи.