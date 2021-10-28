В США начинаются клинические испытания первой вакцины против рака груди

По словам ученых, появление вакцины против самой агрессивной и смертельной формы рака груди скоро станет реальностью.

Клиника Кливленда, США, объявила о начале первых испытаний на людях, инъекции, которая предназначена предотвратить развитие трижды негативного рака груди, который сейчас не реагирует на гормональную или лекарственную терапию и его можно предотвратить только с помощью мастэктомии (удалением молочной железы), сообщает Sciencealert.

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До этого времени, ученые, которые работают над вакциной против трижды негативного рака груди (ТНРМЖ), проводили свои испытания только в лаборатории и на животных. Но теперь начнутся испытания на людях, ведь Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило заявку на применение нового лекарственного препарата для инъекций.

В испытаниях примут участие женщины, которые пережили раннюю стадию трижды негативного рака груди, но имеют высокий риск рецидива. В дальнейшем ученые хотят испытать вакцину на здоровых женщинах, которые имеют высокий риск заболеть раком, что может быть связано с мутациями гена BRCA1.

Белок восприимчивости к раку молочной железы типа 1 у человека кодируется геном BRCA1.

"Мы надеемся, что это будет настоящая профилактическая вакцина, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие трижды негативного рака груди, формы рака груди, для которой у нас есть наименее эффективные методы лечения", — говорит Г. Томас Бадд из Клиники Кливленда.

Трижды негативный рак груди

Трижды негативный рак груди составляет от 12% до 15% всех случаев рака груди и убивает почти четверть пациентов в течение пяти лет после подтверждения диагноза. Он чаще встречается у женщин с мутацией BRCA1. Наличие определенного белка, α-лактальбумина, обычно сопутствует заболеванию, хотя предполагается, что он появляется только во время кормления грудью.

Фото: Business Insider

Действие вакцины

Вакцина будет нацелена на этот белок, побуждая иммунную систему предотвращать возникновение опухоли груди. Инъекция будет включать лекарство, которое предупреждает иммунную систему о наличии α-лактабальбумина, чтобы остановить появление опухоли.

Участники эксперимента получат три инъекции

В эксперименте будут принимать участие от 18 до 24 женщин, у которых нет опухолей после проведенного лечения трижды негативного рака груди на ранней стадии в течение последних трех лет. Они получат три прививки с интервалом в две недели. Ученые начнут с небольших доз и будут внимательно следить за пациентами, прежде чем увеличивать дозу.

"Как только мы выясним, какое количество вакцины мы можем ввести, мы посмотрим на ее влияние на иммунную систему", — говорит Бадд. "Мы сможем понять эффективна ли вакцина, а затем будем увеличивать дозы".

Ученые планируют завершить свое исследование в сентябре 2022 года.

По статистике в Украине в 2020 году было выявлено 157 274 случаев рака груди. Эта форма рака по количеству заболевших находится на втором месте в стране после злокачественных новообразований кожи.