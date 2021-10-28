У США починаються клінічні випробування першої вакцини проти раку грудей

За словами вчених, поява вакцини проти найагресивнішої та смертельної форми раку грудей скоро стане реальністю.

Клініка Клівленда, США, оголосила про початок перших випробувань на людях ін'єкції, яка призначена запобігти розвитку тричі негативному раку грудей, який зараз не реагує на гормональну або лікарську терапію і його можна запобігти лише за допомогою мастектомії (видаленням молочної залози), повідомляє Sciencealert.

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До цього часу вчені, які працюють над вакциною проти тричі негативного раку грудей (ТНРМЗ), проводили свої випробування лише в лабораторії та на тваринах. Але тепер почнуться випробування на людях, адже Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило заявку на застосування нового лікарського препарату для ін'єкцій.

У випробуваннях візьмуть участь жінки, які пережили ранню стадію тричі негативного раку грудей, але мають високий ризик рецидиву. Надалі вчені хочуть випробувати вакцину на здорових жінках, які мають високий ризик захворіти на рак, що може бути пов'язане з мутаціями гену BRCA1.

Білок сприйнятливості раку молочної залози типу 1 у людини кодується геном BRCA1.

"Ми сподіваємося, що це буде справжня профілактична вакцина, яку вводитимуть здоровим жінкам, щоб запобігти розвитку тричі негативного раку грудей, форми раку грудей, для якої ми маємо найменш ефективні методи лікування", — каже Г. Томас Бадд з Клініки Клівленда.

Тричі негативний рак грудей

Тричі негативний рак грудей становить від 12% до 15% всіх випадків раку грудей та вбиває майже чверть пацієнтів протягом п'яти років після підтвердження діагнозу. Він частіше зустрічається у жінок із мутацією BRCA1. Наявність певного білка, α-лактальбуміну, зазвичай супроводжує захворювання, хоча вважається, що він з'являється лише під час годування груддю.

Фото: FBI

Дія вакцини

Вакцина буде націлена на цей білок, спонукаючи імунну систему запобігати появі пухлини грудей. Ін'єкція включатиме ліки, які попереджають імунну систему про наявність α-лактабальбуміну, щоб зупинити появу пухлини.

Учасники експерименту отримають три ін'єкції

В експерименті братимуть участь від 18 до 24 жінок, які не мають пухлин після проведеного лікування тричі негативного раку грудей на ранній стадії протягом останніх трьох років. Вони отримають три щеплення з інтервалом два тижні. Вчені почнуть з невеликих доз і уважно стежитимуть за пацієнтами перед тим, як збільшувати дозу.

"Щойно ми з'ясуємо, яку кількість вакцини ми можемо ввести, ми подивимося на її вплив на імунну систему", — каже Бадд. "Ми зможемо зрозуміти чи ефективна вакцина, а потім збільшуватимемо дози".

Вчені планують завершити своє дослідження у вересні 2022 року.

За статистикою в Україні у 2020 році було виявлено 157 274 випадки раку грудей. Ця форма раку за кількістю хворих перебуває на другому місці в країні після злоякісних новоутворень шкіри.