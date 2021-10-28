Вампиры и оборотни в реальности. Ученые назвали настоящие болезни, породившие жуткие легенды

Исследователи считают, что сверхъестественные существа из мифов не просто плод воображения, а основаны на реальных заболеваниях.

Ученые считают, что такие мифические существа, как вампиры и оборотни, появились не просто из умов рассказчиков, а были основаны на реальных болезнях и клинических состояниях людей. Об этом пишет Discovery Magazine.

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Основная проблема заключалась в том, что раньше люди не могли диагностировать большинство из этих болезней, поэтому объясняли симптомы как могли: сочиняли легенды о сверхъестественных существах.

Охота на вампиров

Сегодняшний облик вампира во многом обязан Дракуле – персонажу из романа Брэма Стокера. Но истории о кровососущих демонах уходят конями намного глубже чем роман 1897 года. Легенды о вампирах впервые привлекли внимание западноевропейских ученых в 1718 году, когда Австрия взяла под свой контроль Сербию.

Австрийские представители власти на захваченных землях отмечали, что местные сербские общины называли подозрительных людей не иначе, как "вампирами". Людей, признанных вампирами, зачастую приговаривали к смерти, после чего их трупы эксгумировали и проверяли на наличие следов темной магии.

[ + – ] Сербы называли подозрительных людей "вампирами". Фото: Википедия

Современные ученые предполагают, что сама концепция о вампирах появилась из-за того, что люди не могли объяснить различную скорость разложения человеческих тел. Сейчас эксперты знают, что такие различия связаны со множеством факторов, среди которых температура и состав почвы. В средине века, эту дыру в знаниях, заполняло колдовство и магия.

Например, жительница Род-Айленда Мерси Браун умерла от туберкулеза в конце 1800-х годов. Ее тело поместили в наземный склеп. Когда закончилась суровая зима ее останки казались нетронутыми, тогда женщину объявили вампиром и обвинили в "загадочной" болезни (туберкулезе, – ред.), которой заразились все члены семьи усопшей.

Вампиризм и заболевание крови

Почти во всех легендах вампирам приписывали ряд очень конкретных характеристик, которые связаны с настоящим заболеванием. Согласно легендам, вампиры – это ночные существа, чьи силы сильно слабеют под солнцем. Такие отличительные черты могут быть результатом абсолютно реального заболевания.

Речь идет о волчанке – аутоиммунном заболевании, которое заставляет белые кровяные тельца атаковать органы и ткани организма. Также это заболевание сопровождается чувствительностью к ультрафиолетовым лучам. Состояние пациентов может ухудшаться, когда они оказываются под воздействием прямых солнечных лучей, а в некоторых случаях, даже искусственного света.

[ + – ] Вампиры избегали солнца, как и люди с порфирией

Но волчанка может быть не единственной причиной светочувствительности. Эксперты также включают в этот список болезнь под названием порфирия. Это почти всегда наследственное нарушение пигментного обмена с повышенным содержанием порфиринов в крови и тканях. Заболевание характеризуется болезненной светочувствительностью.

Легко представить, как в прошлом людей с порфирией можно было "уличить" в вампиризме. Чтобы не ухудшать свое состояние, пациенты видимо пытались избегать солнечного света. До недавнего времени, распространенным методом лечения заболевания было переливание крови, которое снижало уровень железа и порфиринов в организме.

Оборотни и их заболевания

Оборотни – еще один культовый мифический персонаж, существо из европейского фольклора, обозначающее человека, который превращается в кровожадное животное на полную луну.

На сегодняшний день оборотни – исключительно мифические существа, но в прошлом в их существование действительно верили. Например, в Германии серийный убийца Петер Штумпп в 1589 году был обвинен в том, что он оборотень. Судебные процессы над оборотнями продолжались и в 18 веке. Одни из последних судебных процессов прошли на юге Австрии.

[ + – ] Оборотни могли быть людьми, которые заразились бешенством

Описания людей с волчьими качествами уходят к глубокой древности. Еще греческий врач Гален, который жил с 129 по 216 г. н.э., описал пациента с внешностью и аппетитом волка. Именно из этого описания родился псевдонаучный термин "клиническая ликантропия", которая предполагала, что люди могут превращаться в животных.

В отличие от "вампиров", которых "разоблачали" посторонние люди, "оборотни" признавались в своем недуге сами. В конце 16 века английский политик Реджинальд Скот впервые выдвинул мнение о том, что ликантропия была болезнью не тела, а разума – заблуждением.

Укусы заразны

На протяжении долгого времени историки искали какие-либо медицинские причины, которые могли бы объяснить миф об оборотнях. В 1963 году медик Ли Иллис смог проследить появление оборотней до того же источника, откуда появились вампиры – порфирии. Он отнес недуг к вышеупомянутому заболеванию крови.

[ + – ] В некотором смысле вампиры имели много общего с оборотнями

Согласно легендам, оба монстра были активны ночью и движимы жаждой крови. В своей статье Иллис заявил, что врожденная порфирия, вызывающая светочувствительность и психоз, является наиболее убедительным объяснением.

В 1979 году культуролог Ян Вудворд апеллировал к теории Иллис, утверждая, что легенды говорят о том, что у оборотней были конкретные визуальные характеристики – они были похожи на волков.

Вместо порфирии Вудворт предлагает другую причину появления легенд об оборотнях – бешенство. Заболевание, которое передается от укусов животных, может быть мостом между человеком и миром природы. Также симптомы бешенства – избыток слюны, мышечные спазмы и передача болезни через укус – слишком хорошо напоминают описания из легенд об оборотнях.

Кстати, вампиры и зомби могли быть не единственными существами, легенды о которых имели реальные истоки. Например, ученые предполагают, что мифы о зомби появились от первых прокаженных, которых изгоняли из общества, чтобы предотвратить распространение болезней.