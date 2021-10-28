Вампіри та перевертні в реальності. Вчені назвали справжні хвороби, що породили моторошні легенди

Дослідники вважають, що надприродні істоти з міфів не просто плід уяви, а ґрунтуються на реальних захворюваннях.

Учені вважають, що такі міфічні істоти як вампіри та перевертні з'явилися не просто з розумів оповідачів, а були засновані на реальних хворобах і клінічних станах людей. Про це пише Discovery Magazine.

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Основна проблема полягала в тому, що раніше люди не могли діагностувати більшість із цих хвороб, тому пояснювали симптоми як могли: складали легенди про надприродні істоти.

Полювання на вампірів

Сьогоднішній вигляд вампіра багато в чому завдячує Дракулі – персонажу з роману Брема Стокера. Але історії про демонів-кровопивць ідуть корінням набагато глибше, ніж роман 1897 року. Легенди про вампірів уперше привернули увагу західноєвропейських учених у 1718 році, коли Австрія взяла під свій контроль Сербію.

Австрійські представники влади на захоплених землях наголошували на тому, що місцеві сербські громади називали підозрілих людей не інакше як "вампірами". Людей, визнаних вампірами, найчастіше засуджували до смерті, після чого їхні трупи ексгумували та перевіряли на наявність слідів темної магії.

[ + – ] Серби називали підозрілих людей "вампірами". Фото: Вiкiпедiя

Сучасні вчені припускають, що сама концепція про вампірів виникла через те, що люди не могли пояснити різну швидкість розкладання людських тіл. Зараз експерти знають, що такі відмінності пов'язані з багатьма факторами, серед яких температура та склад ґрунту. У середньовіччі цю дірку в знаннях заповнювало чаклунство та магія.

Наприклад, мешканка Род-Айленда Мерсі Браун померла від туберкульозу наприкінці 1800-х років. Її тіло помістили в наземний склеп. Коли закінчилася сувора зима, її рештки здавалися незайманими, тоді жінку оголосили вампіром і звинуватили в "загадковій" хворобі (туберкульозі – ред.), якою заразилися всі члени родини покійної.

Вампіризм і захворювання крові

Майже в усіх легендах вампірам приписували низку дуже конкретних характеристик, пов'язаних зі справжнім захворюванням. Згідно з легендами, вампіри – це нічні істоти, чиї сили сильно слабшають під сонцем. Такі риси можуть бути результатом абсолютно реального захворювання.

Йдеться про вовчак – аутоімунне захворювання, яке змушує білі кров'яні тільця атакувати органи та тканини організму. Також це захворювання супроводжується чутливістю до ультрафіолетових променів. Стан пацієнтів може погіршуватися, коли вони опиняються під упливом прямих сонячних променів, а в деяких випадках навіть штучного світла.

[ + – ] Вампіри уникали сонця, як і люди з порфірією

Але вовчак може бути не єдиною причиною світлочутливості. Експерти також включають у цей список хворобу під назвою порфірія. Це майже завжди спадкове порушення пігментного обміну з підвищеним вмістом порфіринів у крові та тканинах. Захворювання характеризується хворобливою світлочутливістю.

Легко уявити, як у минулому людей з порфірією можна було "викрити" у вампіризмі. Щоб не погіршувати свій стан, пацієнти, мабуть, намагалися уникати сонячного світла. До недавнього часу поширеним методом лікування захворювання було переливання крові, яке знижувало рівень заліза та порфіринів в організмі.

Перевертні та їхні захворювання

Перевертень – ще один культовий міфічний персонаж, істота з європейського фольклору, що означає людину, яка перетворюється на кровожерну тварину на повний місяць.

На сьогодні перевертні – винятково міфічні істоти, але в минулому в їхнє існування справді вірили. Наприклад, у Німеччині серійний вбивця Петер Штумпп у 1589 році був звинувачений у тому, що він перевертень. Судові процеси над перевертнями тривали й у 18 столітті. Одні з останніх судових процесів відбулися на півдні Австрії.

[ + – ] Перевертні могли бути людьми, які заразилися сказом

Опис людей із вовчими якостями сягає глибокої давнини. Ще грецький лікар Гален, який жив із 129 по 216 р. н.е., описав пацієнта із зовнішністю й апетитом вовка. Саме з цього опису народився псевдонауковий термін "клінічна лікантропія", яка передбачала, що люди можуть перетворюватися на тварин.

На відміну від "вампірів", яких "викривали" сторонні люди, "перевертні" зізнавалися у своїй недузі самі. Наприкінці 16 століття англійський політик Реджинальд Скот уперше висунув думку про те, що лікантропія була хворобою не тіла, а розуму, помилкою.

Укуси заразні

Протягом тривалого часу історики шукали будь-які медичні причини, які б пояснити міф про перевертнів. 1963 року медик Лі Ілліс зміг простежити появу перевертнів до того ж джерела, звідки з'явилися вампіри – порфірії. Він відніс недугу до вищезгаданого захворювання крові.

[ + – ] У певному сенсі вампіри мали багато спільного з перевертнями

Згідно з легендами, обидва монстри були активні вночі та мали спрагу до крові. У своїй статті Ілліс заявив, що вроджена порфірія, яка викликає світлочутливість і психоз, є найпереконливішим поясненням.

У 1979 році культуролог Ян Вудворд апелював до теорії Ілліса, стверджуючи, що легенди говорять про те, що перевертні мали конкретні візуальні характеристики – вони були схожі на вовків.

Замість порфірії Вудворт пропонує іншу причину появи легенд про перевертнів – сказ. Захворювання, яке передається від укусів тварин, може бути мостом між людиною та світом природи. Також симптоми сказу – надлишок слини, м'язові спазми та передача хвороби через укус – надто добре нагадують описи з легенд про перевертнів.

До речі, вампіри та перевертні могли бути не єдиними істотами, легенди про які мали реальні витоки. Наприклад, учені припускають, що міфи про зомбі з'явилися від перших прокажених, яких виганяли з суспільства, щоб запобігти поширенню хвороб.