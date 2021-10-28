Редкая находка. Раскопки амфитеатра в Кенте представили детали римского города (фото)

В ходе археологических раскопок ученые также обнаружили скелет кошки, монеты, украшения, фрагменты керамики и кости убитых животных.

Около 2 000 лет назад жители римского поселения Ричборо на побережье английского графства Кента проводили свои вечера, устраивая гладиаторские состязания, охотясь на диких зверей и занимаясь казнью преступников, пишет The Guardian.

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"Такие мероприятия, проходившие в огромном амфитеатре, который мог вместить до 5 000 человек, было особым событием, на которое съезжались люди не только из самого Ричборо, но и его окрестностей. Это были публичные зрелища, которые можно сравнить с нынешним походом на блокбастер", — рассказал историк Пол Паттисон из Английского наследия.

В ходе археологических раскопок, проводившихся на этом месте в течение последних недель, ученые обнаружили несколько находок. Среди артефактов археологи выявили скелет кошки, которую они прозвали Максипус. Она была похоронена в районе домашнего поселения и, предположительно, была домашним животным.

[ + – ] В ходе раскопок археологи также обнаружили череп кошки

"У жителей этого поселения, скорее всего, были домашние животные, однако они не относились к своим питомцам так сентиментально, как мы", — отметил Паттисон.

Другие находки включают небольшую камеру с дверным проемом, которая, использовалась для содержания диких животных и людей перед тем, как их выпускали на арену.

"Мы знали о существовании амфитеатра благодаря частичным раскопкам в 1849 году. У нас была зацепка, но только зацепка, поэтому мы хотели узнать больше", — добавил историк.

[ + – ] Раскопки, отложенные с прошлого года из-за ограничений Covid, начались в середине сентября и должны завершиться в следующем месяце

Остатки амфитеатра находятся на невысоком, но заметном холме с овальной впадиной, недалеко от одного из самых важных римских исторических памятников в Англии. Поселение датируется периодом от римского вторжения в 43 году н. э. до конца римского правления примерно в 410 году.

Часть 40-тысячного войска императора Клавдия высадилась на берег в Ричборо, который стал главным пунктом въезда из материковой Европы. В результате чего вокруг порта образовался оживленный город.

За последние несколько недель археологи обнаружили детали того, как амфитеатр был построен. Для внешней стены, толщиной до 6 м, использовалась дернина, а внутренняя, та, которая вокруг арены, была сделана из добытых на месте известняковых блоков.

[ + – ] Римская монета, обнаруженная во время раскопок

"Действительно удивительно, что они сделали внутреннюю часть стены, выходящей на арену, а затем заштукатурили ее. Более того, на стене арены есть следы краски. Мы считаем, что это была серия раскрашенных прямоугольных панелей, потому что есть вертикальные и горизонтальные линии красного, желтого, черного и синего цветов. Вероятно, изначально они содержали нарисованные сцены, возможно, сцены того, что происходило в самих амфитеатрах. Пока у нас нет других деталей, но у нас есть краска, а это уже хорошее начало", — подчеркнул Паттисон.

Ни один из других 15 или 16 амфитеатров, обнаруженных в Британии, не подвергался такой обработке. Исследователи также обнаружили монеты, украшения, фрагменты керамики и кости убитых животных. Все это свидетельствует о том, что город Ричборо был занят мирными жителями на протяжении всего римского периода в Британии.

"Последние открытия значительно расширяют наше понимание структуры амфитеатра и характера прилегающего поселения", — заключил историк, добавив, что дальнейшие раскопки в будущем помогут составить более точную картину того, как развивалось и росло поселение.