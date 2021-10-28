Рідкісна знахідка. Розкопки амфітеатру в Кенті представили деталі римського міста (фото)

У процесі археологічних розкопок учені також знайшли скелет кішки, монети, прикраси, фрагменти кераміки та кістки вбитих тварин.

Приблизно 2000 років тому жителі римського поселення Річборо на узбережжі англійського графства Кент проводили свої вечори, влаштовуючи гладіаторські змагання, полюючи на диких звірів і займаючись стратою злочинців, пише The Guardian.

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"Такі заходи, що проходили у величезному амфітеатрі, який міг вмістити до 5 000 осіб, були особливою подією, на яку з'їжджалися люди не тільки із самого Річборо, а й з його околиць. Це були публічні видовища, які можна порівняти з нинішнім походом на блокбастер", — розповів історик Пол Паттісон з Англійської спадщини.

У процесі археологічних розкопок, що проводилися на цьому місці протягом останніх тижнів, учені знайшли кілька знахідок. Серед артефактів археологи знайшли скелет кішки, яку прозвали Максипус. Вона була похована в районі домашнього поселення і, ймовірно, була домашньою твариною.

[ + – ] У процесі розкопок археологи також знайшли череп кішки.

"У мешканців цього поселення, швидше за все, були домашні тварини, проте вони не ставилися до своїх вихованців так сентиментально, як ми", — зазначив Паттісон.

Інші знахідки враховують невелику камеру з дверним отвором, яка використовувалася для утримання диких тварин і людей перед тим, як їх випускали на арену.

"Ми знали про існування амфітеатру завдяки частковим розкопкам у 1849 році. У нас була зачіпка, але тільки зачіпка, тому ми хотіли дізнатися більше", — додав історик.

[ + – ] Розкопки, відкладені з минулого року через обмеження Covid, почалися в середині вересня і мають завершитися наступного місяця.

Залишки амфітеатру знаходяться на невисокому, але помітному пагорбі з овальною западиною, неподалік одного з найважливіших римських історичних пам'яток в Англії. Поселення датується періодом від римського вторгнення 43 року н. е. до кінця римського правління приблизно в 410 році.

Частина 40-тисячного війська імператора Клавдія висадилася на берег у Річборо, який став головним пунктом в'їзду з материкової Європи. Унаслідок чого навколо порту утворилося жваве місто.

За останні кілька тижнів археологи знайшли деталі того, як був побудований амфітеатр. Для зовнішньої стіни, товщиною до 6 м, використовувалася дернина, а внутрішня, та, що навколо арени, була зроблена з видобутих на місці вапнякових блоків.

[ + – ] Римська монета, знайдена під час розкопок

"Дійсно дивно, що вони зробили внутрішню частину стіни, що виходить на арену, а потім заштукатурили її. Більше того, на стіні арени є сліди фарби. Ми вважаємо, що це була серія розфарбованих прямокутних панелей, тому що є вертикальні та горизонтальні лінії червоного, жовтого, чорного та синього кольорів. Ймовірно, спочатку вони містили намальовані сцени, можливо, сцени того, що відбувалося власне в амфітеатрах. Поки що в нас немає інших деталей, але в нас є фарба, а це вже добрий початок", — підкреслив Паттісон.

Жоден з інших 15 або 16 амфітеатрів, знайдених у Британії, не піддавався такій обробці. Дослідники також знайшли монети, прикраси, фрагменти кераміки та кістки вбитих тварин. Усе це свідчить про те, що місто Річборо було зайняте мирними жителями протягом усього римського періоду в Британії.

"Останні відкриття значно розширюють наше розуміння структури амфітеатру та характеру прилеглого поселення", — підсумував історик, додавши, що подальші розкопки в майбутньому допоможуть скласти більш точну картину того, як розвивалося та зростало поселення.