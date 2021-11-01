Историю Древнего царства придется переписать: археологи обнаружили необычную мумию

В центре нового анализа экспертов оказалась мумия высокопоставленного дворянина Хуви. Его тело пропитывали дорогими смолами и перевязывали высококачественными льняными повязками.

В своем недавнем исследовании эксперты провели новый анализ древнеегипетской мумии и выяснили, что передовые методы мумификации использовались на 1 000 лет раньше, переписывая тем самым историю древнеегипетских погребальных практик, пишет Science Alert.

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В центре открытия оказалась мумия, известная под именем Хуви, которая, как считается, была высокопоставленным дворянином. Мумию раскопали в некрополе, обширном древнем захоронении египетских фараонов и членов королевской семьи недалеко от Каира, в 2019 году.

Теперь же ученые считают, что Хуви намного старше, чем считалось ранее, и относится к эпохе Древнего царства (2700 по 2200 год до н. э.) Египта, что делает ее одной из самых древних египетских мумий, которые когда-либо были обнаружены.

Хуви был забальзамирован с использованием передовых технологий, которые, как считается, были разработаны гораздо позже.

Для сохранения кожи его тело пропитывали дорогими смолами, изготовленными из сока деревьев и перевязывали высококачественными льняными повязками. Однако новый анализ позволяет предположить, что древние египтяне, жившие около 4 000 лет назад, совершали сложные захоронения.

Профессор Салима Икрам из Американского университета в Каире отметила, что данное открытие полностью меняет представление ученых об эволюции мумификации. Она также добавила, что если эта мумия действительно окажется из Древнего царствами, то книги о мумификации и истории Древнего царства необходимо будет переписать.

"До сегодняшнего дня мы думали, что мумификация в Древнем царстве была относительно простой с использованием высушивания и без удаления мозга (внутренние органы удалялись лишь изредка)", — подчеркнула Икрам.

[ + – ] Интерьер гробницы Хуви, расположенной в некрополе Саккара

Она был удивлена количеством смолы, использованной для сохранения мумии, что не часто применялось для мумий из Древнего царства. К тому же, обычно внешнему виду умершего уделялось больше внимания, чем его внутренним органам.

"Мумия Хуви больше похожа на мумии, обнаруженные 1000 лет спустя", — заявила Икрам.

Как выяснили исследователи, использованная смола была импортирована с Ближнего Востока, скорее всего, из Ливана, демонстрируя тот факт, что торговля с соседними империями в то время была более обширной, чем считалось ранее.

"Я сначала не могла поверить, что Хуви относится к эпохе Древнего царства из-за передовых методов мумификации. Однако в ходе исследования мое мнение начало меняться", — подчеркнула Икрам.

В богато украшенной гробнице Хуви археологи обнаружили иероглифы, позволяющие предположить, что захоронение произошло в период V династии, правившей около 2504 — 2347 гг. до н. э. Также ученые обнаружили керамику и кувшины, относившиеся к тому времени и использовавшиеся для хранения частей тела во время процесса мумификации.

Для того, чтобы подтвердить, что останки действительно принадлежат Хуви, команда Икрам проведет дополнительные анализы. Икрам также не исключает возможность того, что другой человек мог быть мумифицирован и похоронен спустя столетия при повторном использовании гробницы.

"Пока мы не проведем радиоуглеродное датирование я все так же буду сомневаться", — заключила Икрам.