Реликвии с чердаков. Ваза императора, картина Дэвида Боуи и сфинксы фараонов

Удивительные истории о том, как старинные артефакты и редкие рукописи обнаруживаются в самых странных (и не подходящих) местах.

Египетские статуи в английском саду

В сентябре 2021 года семья из небольшого городка Клэр в Великобритании решила продать на аукционе пару старых каменных сфинксов, много лет украшавших ее сад. Два лота выставили за $410 и $680, но за 15 минут их цена взлетела до $200 тысяч. Специалисты выяснили, что садовые украшения, 15 лет назад приобретенные за несколько сотен долларов, — подлинные статуи из Древнего Египта, которым около 5 тысяч лет. Художественная галерея купила оба лота за $265 тысяч.

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[ + – ] Садовые украшения, 15 лет назад приобретенные за несколько сотен долларов, — подлинные статуи из Древнего Египта

• Семья была уверена, что египетские артефакты в ее саду — это копии, датированные XVIII веком

• Владельцы ремонтировали сфинксов самостоятельно, а одной из статуй закрепили отвалившуюся голову при помощи цемента

Ваза императора Цяньлуна в буфете голландской пенсионерки

В июле прошлого года на аукционе продали уникальную вазу, датированную XVIII веком, за $8,8 млн. Артефакт много лет хранился в доме пенсионерки из Нидерландов. Когда-то вазу из китайского фарфора, украшенную бело-голубым цветочным орнаментом, изготовили для императора Цяньлуна, правившего Китаем с 1735 по 1796 год. Она хранилась во Дворце Небесной Чистоты, части Запретного города в Пекине. До 1954 года вазой владел коллекционер Гарри Гарнер. После ее дважды продавали по очень низкой цене: сначала за $56, потом — за $101.

[ + – ] Знаменитая сетчатая ваза Гарри Гарнера

• В кругу ценителей восточный артефакт называют "Сетчатая ваза Гарри Гарнера" в честь коллекционера, который владел ею до аукционов

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• В доме пенсионерки из Нидерландов вазу годами окружали домашние кошки и собаки, так что, по словам аукционистов, она чудом уцелела

Картина Боуи ценой в 4 доллара

В июне 2021 года на аукционе за $87 тыс. продали утерянную картину музыканта Дэвида Боуи. Нашли шедевр случайно: один канадец в провинции Онтарио купил на барахолке за $4 понравившийся ему холст. Мужчина не был коллекционером или искусствоведом. Дома, присмотревшись к покупке, он увидел на обратной стороне личную подпись известного музыканта и художника Дэвида Боуи и бирку с его именем, датированную 1997 годом. Счастливый обладатель шедевра решил выставить картину на аукционе.

[ + – ] На обратной стороне — личная подпись известного музыканта и художника Дэвида Боуи

• Портрет под названием DHead XLVI, купленный канадцем за $4, — часть серии из 47 работ, созданных Боуи в период с 1995 по 1997 год

• Картину планировали продать за $9,7 тыс., но в первый же день за DHead XLVI предложили сумму выше оценочной

Декларация независимости на чердаке

В июле 2021 года жительница Эдинбурга Кэти Мардсен обнаружила на чердаке своего дома один из редчайших экземпляров Декларации независимости США, составленной в 1776 году. Женщина оказалась специалисткой по редким книгам, рукописям и картам аукционного дома Lyon & Turnbull. Она тщательно изучила находку и установила, что это одна из двух копий Декларации, принадлежавших первому сенатору США от штата Мэри­­­ленд — Чарльзу Кэрроллу. Он подарил копии мужу своей внучки Джону Макт-Тавишу. Тот передал один из экземпляров Историческому обществу Мэриленда. Как Декларация оказалась на чердаке Кэти Мардсен, неизвестно.

• Найденная копия — один из 52 сохранившихся экземпляров. Всего их было 201. Это единственный экземпляр, который находится в частных руках

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