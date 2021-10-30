Реліквії з горищ. Ваза імператора, картина Девіда Бовї та сфінкси фараонів

Дивовижні історії про те, як старовинні артефакти та рідкісні рукописи знаходяться у найдивніших (і не відповідних) місцях.

Єгипетські статуї в англійському саду

У вересні 2021 року сім'я з невеликого містечка Клер у Великій Британії вирішила продати на аукціоні пару старих кам'яних сфінксів, які багато років прикрашали її сад. Два лоти виставили за $410 і $680, але за 15 хвилин їхня ціна злетіла до $200 тисяч. Фахівці з'ясували, що садові прикраси, які 15 років тому придбали за кілька сотень доларів, — справжні статуї з Стародавнього Єгипту, яким близько 5 тисяч років. Художня галерея купила обидва лоти за $265 тисяч.

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[ + – ] Садові прикраси, які 15 років тому придбали за кілька сотень доларів, — справжні статуї з Стародавнього Єгипту.

• Сім'я була впевнена, що єгипетські артефакти у її саду – це копії, датовані XVIII століттям.

• Власники ремонтували сфінксів самостійно, а одній із статуй закріпили голову, що відвалилася, за допомогою цементу.

Ваза імператора Цяньлуна в буфеті голландської пенсіонерки

У липні минулого року на аукціоні продали унікальну вазу, датовану XVIII століттям, за $8,8 млн. Артефакт багато років зберігався у будинку пенсіонерки з Нідерландів. Колись вазу з китайської порцеляни, прикрашену біло-блакитним квітковим орнаментом, виготовили для імператора Цяньлуна, який правив Китаєм з 1735 по 1796 рік. Вона зберігалася у Палаці Небесної Чистоти, частини Забороненого міста у Пекіні. До 1954 вазою володів колекціонер Гаррі Гарнер. Після цього її двічі продавали за дуже низькою ціною: спочатку за $56, потім — за $101.

[ + – ] Знаменита сітчаста ваза Гаррі Гарнера

• У колі поціновувачів східний артефакт називають "Сітчаста ваза Гаррі Гарнера" на честь колекціонера, який володів нею до аукціонів

Важливо

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• В будинку пенсіонерки з Нідерландів вазу роками оточували домашні кішки та собаки, тож, за словами аукціоністів, вона дивом уціліла

Картина Бові ціною 4 долари

У червні 2021 року на аукціоні за $87 тис. продали втрачену картину музиканта Девіда Боуї. Знайшли шедевр випадково: один канадець у провінції Онтаріо купив на барахолці за $4 полотно, що йому сподобалося. Чоловік не був колекціонером чи мистецтвознавцем. Вдома, придивившись до покупки, він побачив на звороті особистий підпис відомого музиканта та художника Девіда Боуї та бірку з його ім'ям, датовану 1997 роком. Щасливий власник шедевра вирішив виставити картину на аукціоні.

[ + – ] На звороті — особистий підпис відомого музиканта та художника Девіда Бові

• Портрет під назвою DHead XLVI, куплений канадцем за $4, — частина серії з 47 робіт, створених Бові у період з 1995 по 1997 рік

• Картину планували продати за $9,7 тис., але в перший же день за DHead XLVI запропонували суму вищу за оцінну.

Декларація незалежності на горищі

У липні 2021 року мешканка Единбурга Кеті Мардсен виявила на горищі свого будинку один із рідкісних екземплярів Декларації незалежності США, складеної у 1776 році. Жінка виявилася спеціалісткою з рідкісних книг, рукописів та карт аукціонного будинку Lyon&Turnbull. Вона ретельно вивчила знахідку і встановила, що це одна з двох копій Декларації, які належали першому сенатору США від штату Меріленд Чарльзу Керроллу. Він подарував копії чоловікові своєї онуки Джону Макт-Тавішу. Той передав один із екземплярів Історичному товариству Меріленда. Як Декларація опинилася на горищі Кеті Мардсен, невідомо.

• Знайдена копія — один із 52 екземплярів, що збереглися. Усього їх було 201. Це єдиний екземпляр, який знаходиться у приватних руках

• Документ продали на аукціоні за $4,4 млн.