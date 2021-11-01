Дешево и доступно. Ученые предлагают лечить коронавирус антидепрессантом

Исследование показало, что препарат на 90% снижает риск летального исхода у пациентов с COVID-19.

Новые клинические исследования показали, что дешевый и широкодоступный антидепрессант снижает риск смерти от коронавируса, а также потребность в интенсивной медицинской помощи. Об этом сообщает журнал Nature.

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Препарат флувоксамин выписывается пациентам от депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. Также известно, что препарат может подавлять иммунные реакции и снижает повреждение тканей. Участники нового исследования принимали препарат на ранних стадиях заболевания COVID-19, в результате чего риск смертности в группе снизился примерно на 90%, а необходимость интенсивной медицинской помощи – на 65%.

"Это крупная победа. Лечение флувоксамином следует проходить тем, кто подвержен высокому риску тяжелого течения болезни, кто не вакцинирован или не может получи моноклональные антитела", – говорит эксперт из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте Викас Сухатме.

Эффективен, но есть нюансы

Соавтор исследования, психиатр из Медицинской школы Вашингтонского университета Анджела Рейерсен давно интересовалась подобными экспериментами. Отслеживая исследования по флувоксамину перед пандемией, Рейерсен в 2019 году наткнулась на исследование, которое показало, что флувоксамин снижает воспаление у мышей с сепсисом.

"Я сразу вспомнила то исследование с мышами, когда разразилась пандемия", – отмечает Рейерсен.

Она вместе со своими коллегами провела исследование, в которое вошли 1497 участников из Бразилии. Пациенты болели коронавирусом и находились в группе высокого риска тяжелого течения COVID-19. Примерно половина группы получала флувоксамин, а остальные – плацебо.

Фото: Midwest Detox Center

Результаты показали, что флувоксамин может предотвращать прогрессирование состояния пациентов с COVID-19 от легкого до тяжелого. Аналог такому лечению на ранних стадиях представляют собой моноклональные антитела, но они доступны лишь в амбулаторных условиях и дорогостоящие.

Моноклональные антитела – это антитела выработанные не иммунными клетками организма, а созданные в лаборатории.

Но несмотря на положительные результаты исследования, эксперты говорят, что есть некоторые оговорки.

"Мы не можем сказать, насколько это применимо в условиях за пределами Бразилии", – говорит специалист по инфекционным заболеваниям Пол Сакс.

Другой эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Вирджинии Тайсон Белл отмечает, что нюансы кроются в том, как команда определяла тяжелую форму COVID-19. Команда определяла, проводили ли пациенты с COVID-19 более шести часов в неотложной помощи, вместо того, чтобы взять за основу более распространенный показатель госпитализации.

Авторы исследования говорят, что шестичасовая метрика отражает подход системы здравоохранения Бразилии к пандемии. Дело в том, что в стране пациентам с коронавирусом оказывается помощь не в больницах, а в центрах неотложной помощи. Эти центры предоставляют как стационарные, так и амбулаторные услуги.

Преимущества антидепрессанта против COVID-19

Соавтор исследования из Университета Макмастера в Гамильтоне Эдвард Миллс говорит, что низкая стоимость препарата может сделать его доступным во всем мире.

Он отмечает, что десятидневный курс лечения препаратом будет стоить всего 4 доллара. Также срок патента на препарат истек, поэтому его может производить любая компания в мире.