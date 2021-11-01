Дешево та доступно. Учені пропонують лікувати коронавірус антидепресантом

Дослідження показало, що препарат на 90% знижує ризик смерті у пацієнтів із COVID-19.

Нові клінічні дослідження показали, що дешевий та широкодоступний антидепресант знижує ризик смерті від коронавірусу, а також потребу в інтенсивній медичній допомозі. Про це повідомляє журнал Nature.

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Препарат флувоксамін виписується пацієнтам від депресії та обсесивно-компульсивного розладу. Також відомо, що препарат може пригнічувати імунні реакції та знижує пошкодження тканин. Учасники нового дослідження вживали препарат на ранніх стадіях захворювання на COVID-19, внаслідок чого ризик смертності в групі знизився приблизно на 90%, а необхідність інтенсивної медичної допомоги — на 65%.

"Це велика перемога. Лікування флувоксаміном варто проходити тим, хто схильний до високого ризику тяжкого перебігу хвороби, хто не вакцинований або не може отримати моноклональні антитіла", — каже експерт із Медичної школи Університету Еморі в Атланті Вікас Сухатмі.

Ефективний, але є нюанси

Співавторка дослідження, психіатриня з Медичної школи Вашингтонського університету Анджела Реєрсен давно цікавилася подібними експериментами. Відстежуючи дослідження з флувоксаміну перед пандемією, Реєрсен у 2019 році натрапила на дослідження, яке показало, що флувоксамін знижує запалення у мишей із сепсисом.

"Я відразу згадала те дослідження з мишами, коли вибухнула пандемія", — зазначає Реєрсен.

Вона разом зі своїми колегами провела дослідження, до якого увійшли 1 497 учасників із Бразилії. Пацієнти хворіли на коронавірус і перебували в групі високого ризику тяжкого перебігу COVID-19. Приблизно половина групи отримувала флувоксамін, інші — плацебо.

Фото: Midwest Detox Center

Результати показали, що флувоксамін може запобігати прогресуванню стану пацієнтів із COVID-19 від легкого до тяжкого. Аналог такого лікування на ранніх стадіях є моноклональними антитілами, але вони доступні лише в амбулаторних умовах і дорогі.

Моноклональні антитіла — це антитіла, вироблені не імунними клітинами організму, а створені в лабораторії.

Але, незважаючи на позитивні результати дослідження, експерти кажуть, що є деякі застереження.

"Ми не можемо сказати, наскільки це застосовно в умовах за межами Бразилії", — каже фахівець з інфекційних захворювань Пол Сакс.

Інший експерт з інфекційних захворювань із Університету Вірджинії Тайсон Белл зазначає, що нюанси криються в тому, як команда визначала важку форму COVID-19. Команда визначала, чи проводили пацієнти з COVID-19 понад шість годин у невідкладній допомозі, замість того, щоб взяти за основу більш поширений показник госпіталізації.

Автори дослідження кажуть, що шестигодинна метрика відбиває підхід системи охорони здоров'я Бразилії до пандемії. Справа в тому, що в країні пацієнтам із коронавірусом надається допомога не в лікарнях, а в центрах невідкладної допомоги. Ці центри надають як стаціонарні, й амбулаторні послуги.

Переваги антидепресанту проти COVID-19

Співавтор дослідження з Університету Макмайстра в Гамільтоні Едвард Міллс каже, що низька вартість препарату може зробити його доступним у всьому світі.

Він зазначає, що десятиденний курс лікування препаратом коштуватиме лише 4 долари. Також термін патенту на препарат минув, тому його може виробляти будь-яка компанія у світі.